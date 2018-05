Berliner Vorstadt

Als der Naturforscher Alexander von Humboldt (1769-1859) als königlicher Berater hochbetagt im Potsdamer Stadtschloss lebte, pflegte er den 88 Meter hohen Brauhausberg wehmütig als „Potsdamer Chimborazo“ zu bezeichnen. Das Original ist ein schneebedeckter inaktiver Vulkan – mit mehr als 6000 Metern über dem Meeresspiegel der höchste Gipfel Ecuadors. Humboldt, der wegen seiner Erkundungsreisen noch heute quasi den Status eines Nationalheiligen in Südamerika genießt, hat den Bergriesen bestiegen. Im preußischen Flachland sehnte er sich danach zurück.

Auch heutzutage gibt es Potsdamer Bezüge zum Andenstaat. Die Botschafter Ecuadors haben seit Jahren ihre Residenz in einer Villa in der hochnoblen Seestraße in der Berliner Vorstadt. Dass der neue Chef-Diplomat Ecuadors in Berlin – Manuel Mejía Dalmau – indes den Heiligen See vor seinem Grundstück wehmütig mit dem Pazifik vergleicht, darf nicht vermutet werden. Dazu steht der 70-jährige Ex-Unternehmer, dem unter anderem eine Druckerei und ein Verlag für juristische Fachliteratur gehören, zu fest auf dem Boden der Realität. Seit Februar lebt er in dem Anwesen. Mit dabei: Ehefrau María Teresa Tobar Castillo, eine IT-Expertin, und Tochter Manuela (22), die schon einen Bachelor-Abschluss der American University in Washington in der Tasche hat und in Berlin einen Deutschkurs besucht.

OB Jann Jakobs (SPD) empfing am Montag den Botschafter von Ecuador, Manuel Mejía Dalmau, zu seinem Antrittsbesuch im Rathaus. Quelle: Bernd Gartenschläger

Als erstes will Mejía Dalmau auch das Verhältnis Berlin-Quito wieder auf Kurs bringen. Die Beziehungen hätten unter dem Amtsvorgänger des aktuellen Staatschefs Lenín Moreno etwas gelitten, erzählte der Botschafter am Montag in der Residenz. „Wir wollen zeigen, dass wir eine offene Regierung haben“, sagte er im MAZ-Gespräch. Zuvor hatte er mit seiner Frau seinen offiziellen Antrittsbesuch im Rathaus bei Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) absolviert. Auch hier ging es um die Intensivierung der Beziehungen, etwa im Hochschulbereich.

Außerdem entdeckten die beiden Herren, dass sie eine Leidenschaft teilen: Fußball. „Ich bin ein großer Fan von Real Madrid“, erzählte Mejía Dalmau, der in Spanien – der Heimat seiner Mutter – das Gymnasium besucht hat. Seine Botschafterkarriere verdankt er allerdings nicht dem Fußball, sondern auf Umwegen einer anderen Sportart. Er und Präsident Moreno hatten sich vor 40 Jahren beim Tennis kennengelernt. Als ihn dann letztes Jahr sein alter Freund anrief mit dem Angebot, in die Welt der Diplomatie zu wechseln, war der Mann der Wirtschaft zunächst baff. Aber bald entschied er mit seiner Frau: „Wir machen das!“ Die neue Herausforderung reizte. „Man will der Gesellschaft auch etwas zurückgeben“, fügt seine Frau hinzu. Wodurch sich der spätberufene Botschafter empfahl: Er ist ein „Macher“ und spricht fließend Deutsch. Seine Kenntnisse verdankt er einem längeren Aufenthalt in Deutschland nach dem Abitur – im Münchner Bohème-Stadtteil Schwabing: „Eines der besten Jahre meines Lebens.“

Ziemlich unvergesslich sollen auch die vier Jahre seiner Amtszeit werden. Schließlich gilt es, die Deutschen für die Fülle und Vielfalt Ecuadors zu begeistern. „Blumen, Bananen, Garnelen“, zählt der Botschafter die Exportgüter auf. Und: Ecuador hat eine Schokoladenseite – ganz wörtlich: Die hochwertigen Kakaobohnen geben der Leckerei einen Gesundheitskick.

Auch landschaftlich hat die Region oft „Hier!“ gerufen, als Gott die Naturschönheiten verteilte. Nur etwa halb so groß wie Deutschland, findet man einen atemberaubenden Mix aus Berggipfeln, dichtem Dschungel und dem Meer mit den Galapagos-Inseln. Spektakulär: die „Allee der Vulkane“, wie Humboldt die Kette aus 73 Vulkanen taufte. Nicht zuletzt hat sich Manuel Mejía Dalmau auf die Fahnen geschrieben, mehr deutsche Touristen für seine Heimat zu begeistern. Schließlich ist der echte Chimborazo eben doch eine andere Hausnummer als der Mini-Chimborazo an der Havel.

Von Ildiko Röd