Potsdam

Staunen und Schlemmen – so erging es den Besuchern des Streetfood-Festivals im Lustgarten in Potsdam. Auf dem Platz neben dem Mercure boten über 70 Food-Trucks ihre Speisen und Getränken an. Drei Tage lang machten die mobilen Köche Station.

Zur Galerie Eine kulinarische Weltreise konnten die Besucher des Streetfood-Festivals vom 10. bis 12. August 2018 in Potsdam machen.

Von MAZonline