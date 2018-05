Potsdam

Der 55-jährige Fahrer des Kleinkraftrades befuhr am Donnerstagnachmittag die Konrad-Wolf-Allee in Fahrtrichtung Zum Kirchsteigfeld. Auf Höhe der Einmündung Nuthestraße (L40) Richtung Teltow fuhr plötzlich ein wartepflichtiger Kleintransporter linksabbiegend auf die Konrad-Wolf-Allee in Richtung Max-Born-Straße unmittelbar vor das Krad und nahm diesem die Vorfahrt.

Der Fahrer des Krades konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er kollidierte zunächst linksseitig mit dem querenden Kleintransporter, fiel dann auf die Seite und verletzte sich dabei schwer.

Der Kradfahrer wurde durch die angeforderte Rettung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr musste zudem ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten binden.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Von MAZonline