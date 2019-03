Innenstadt

Wer forscht wie in Deutschland zum Wolf? Dieser Frage geht Claudia Szentiks, Tierpathologin im Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung im Forschungsverbund Berlin, am 5. März im Potsdamer Naturkundemuseum nach.

Bei ihrem Vortrag innerhalb der Reihe „Grüne Stunde für Erwachsene“ stellt sie ab 14.30 Uhr ihre Arbeit an der an der streng geschützten Tierart vor. Die Expertin untersucht tote Wölfe und ermittelt die Todesursachen. Der Vortrag gibt weiterhin einen Einblick über die Entwicklung der Wolfspopulation seit 1998 in Deutschland und erklärt Unterschiede zu Hunden. Als Anschauungsobjekte dienen Schädel und Felle von Wölfen.

Ein toter Wolf wird obduziert. Quelle: Leibniz-IZW

Den Zuhörern wird erklärt, wie sich Wölfe und Hunde in der Morphologie unterscheiden und wie man Wolfsspuren in der freien Natur identifizieren kann. Ferner sollen die bestehenden Konflikte zwischen Mensch und Wolf beziehungsweise zwischen Wolf und Haustier sowie deren zum Teil historischen Ursachen näher beleuchtet werden. Auch wird der Fragen nachgegangen, was der Mensch im Umgang mit dem Wolf beachten muss, um Konflikte zu vermeiden.

Natur-Wissen auffrischen

Besucher können ihr naturkundliches Wissen auffrischen, Neues erfahren und den Mitarbeitenden des Museums oder externen Experten in angenehmer Atmosphäre Fragen stellen.

Der Teilnahmebeitrag beträgt 6,50 Euro und enthält den Museumseintritt, warme und kalte Getränke sowie Kekse. Eine telefonische Anmeldung ist erwünscht, da die Teilnahme auf 20 Personen begrenzt ist.

Anmeldung Tel. 0331 / 2 89 67 07

