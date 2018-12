Babelsberg

Der kleine Wald an der Wendeschleife der Straßenbahn in der Rudolf-Breitscheid-Straße bleibt vorerst unberührt. Die SPD und CDU haben ihren Antrag auf Prüfung der Fläche für mögliche Sportstätten zurückgezogen. Hintergrund ist die angedachte Erweiterung des Antrags auf das gesamte Stadtgebiet. Da die Verwaltung im Rahmen des Sportentwicklungskonzepts sowieso in ganz Potsdam sogenannte Sportpotenzialflächen prüft, habe sich der Antrag erledigt, erklärte SPD-Fraktionschef Pete Heuer der MAZ.

Bürgerinitiative will wachsam bleiben

Die Bürgerinitiative „Babelsberger Wald muss bleiben“, die über 4000 Unterschriften für den Erhalt gesammelt hatte, nannte das Ende des Antrags einen „Sieg der Vernunft“, man bleibe aber wachsam. Die Forderung, den Wald explizit von Prüfungen auszuschließen, ist allerdings ebenfalls vorerst vom Tisch.

Von Peter Degener