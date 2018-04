Die Potsdamer Stadtverordneten haben die Entscheidung zur Zukunft des Minsk auf Antrag von Linken, Anderen und Grünen vertagt. Kritiker warnen vor langem Zeitverzug für den Wohnungsbau am Brauhausberg. Am Mittwoch berät der Hauptausschuss in nicht öffentlicher Sitzung.

Wie lange soll nun über das Minsk diskutiert werden?

Hans-Jürgen Scharfenberg: Wir brauchen jetzt Zeit, um inhaltlich zu diskutieren, unter welchen Voraussetzungen das Minsk erhalten werden kann, welche Auswirkungen das gegebenenfalls auf den Bebauungsplan hat, welche Voraussetzungen für eine künftige Nutzung des Minsk wünschenswert wären. Bei gutem Willen könnte man das in vier Wochen klären.

Warum ist darüber bisher noch nicht geredet worden?

Weil dieser Vorgang bisher ausschließlich als Verwertungsvorgang betrachtet worden ist. Es ging um den Verkauf der Grundstücke am Brauhausberg zur Refinanzierung des Badneubaus. Der Erhalt des Minsk ist durch einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom September vergangenen Jahres geltend gemacht worden. Aus Sicht der Stadtwerke aber ist es ein reiner Verwertungsvorgang.

Stadtwerke-Chef Horst Müller-Zinsius fragte erstaunt, warum jetzt plötzlich die Idee einer öffentlichen Nutzung für das Minsk kommt, nachdem man es 25 Jahre lang verkommen ließ. Was sagen Sie dazu?

Die Stadt hatte ja gar keinen Zugriff auf dieses Grundstück. Das ist seit 2004 im Eigentum der Stadtwerke. Und es ist von den Stadtwerken darüber entschieden worden, zu welchem Zeitpunkt sie die Verwertung dieses Grundstücks vornehmen.

Warum hat die Politik den Stadtwerken nicht schon früher entsprechende Vorgaben gemacht?

Also ich habe durch die im Bebauungsplan vorgesehene Option zum Erhalt des Minsk keine unmittelbare Veranlassung gesehen. Damit bot sich nach unserer Ansicht die Sicherheit, dass man bei einem Verkauf des Grundstücks den Erhalt des Minsk auch ernsthaft diskutieren kann. Ich bedauere es sehr, dass wir damals nicht konsequent darauf gedrungen haben, dass im Bebauungsplan der Erhalt des Minsk vorgeschrieben wird. Doch mehr war politisch nicht durchsetzbar.

Investor Jan Kretzschmar will das Minsk erhalten, die Sicht darauf aber mit zwei Wohnhäusern verbauen. Wie wollen Sie die Perspektive auf das Gebäude so öffnen, dass es sich für den Investor noch rechnet?

Wir sehen die besseren Chancen für einen Erhalt des Minsk bei einer Vergabe der Grundstücke am Brauhausberg in den drei Einzellosen mit der Möglichkeit, dass die zugelassene Baumasse pro Grundstück noch einmal umverteilt wird. Wir haben jetzt das Problem, dass die größte Baumasse anteilig gesehen ausgerechnet auf dem Los zwei mit dem Minsk liegt, man also dort besonders dicht bauen dürfte.

Für den Erhalt des Minsk müsste die Stadt auf das Höchstgebot verzichten. Kann sie sich das überhaupt leisten?

Es ist ein Grundstück, das den Stadtwerken gehört. Insofern reden wir nicht unmittelbar über Geld der Stadt. Und wir reden darüber, dass die Verwertung des Grundstücks unter dem Vorzeichen stand, den Badneubau in Teilen zu refinanzieren. Das waren sechs Millionen, die erlöst werden sollten. Und wir müssen darüber reden, dass es Mehrkosten beim Bad gegeben hat. Auch die sind durch den Grundstückserlös abzudecken. Die Finanzsituation der Stadt ist so, dass man bei diesen ursprünglichen Zielstellungen bleiben kann. Das erhaltenswerte Gebäude des Minsk muss nicht abgerissen werden, weil die Stadt unbedingt auf die 27 Millionen Euro aus dem Höchstgebot angewiesen wäre.

Wie aufwendig wäre das Planverfahren, um die zugelassenen Baumassen zwischen den Losen zu verschieben?

Wenn man jetzt einen Architekten dazu ansetzen würde, wäre das eine schnell zu erledigende Aufgabe.

Müsste dann das Bebauungsplanverfahren neu aufgerollt werden?

Das weiß ich nicht. Ich halte es für möglich, dass man eine Umverteilung von Baumassen auch in einem zeitlich überschaubaren Zeitraum erreichen könnte. Ein normales B-Planverfahren, das ist der Erfahrungswert, benötigt eineinhalb bis zwei Jahre. Aber wenn man allein diese Frage in den Mittelpunkt stellen würde, hätten wir ein überschaubares Problem. Die meisten in einem B-Plan zu behandelnden Fragen kann man ja aus dem aktuellen Planwerk übernehmen.

Wann wäre das Minsk aus Ihrer Sicht verloren?

Abgerissen ist schnell. Deshalb wollen wir die reale Chance für den Erhalt nutzen. Wenn bei den anstehenden Prüfungen rauskommt: Es gibt hier unüberwindbare Hürden, dann muss ich das zur Kenntnis nehmen. Gegenwärtig ist leider zu sehen, dass viele der Beteiligten nur Dollarzeichen in den Augen haben und unbedingt die 27 Millionen haben möchten. Während das Minsk unterhalb dieses Radars rausfällt.

Die Rettungsanträge für das „Minsk“ 33 Gebote sind nach Ausschreibung für die Grundstücke am Brauhausberg bei den Stadtwerken eingegangen. Nur zwei davon berücksichtigen das „Minsk“. Die Linken und die Anderen fordern den Verzicht auf das Höchstgebot von 27 Millionen Euro und die Vergabe in Einzellosen, um den Erhalt des Baus zu ermöglichen. Die Grünen wollen in einem ergänzenden Antrag per Änderung des Bebauungsplanes „im vereinfachten Verfahren“ den Erhalt des „Minsk“ und dessen Sichtbarkeit vom Leipziger Dreieck über die Wiese am Freizeitbad „Blu“ als städtebauliche Ziele festschreiben lassen.

