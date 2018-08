Slawomir M. spricht selbst von einer Raserei: Ende Oktober 2017 soll er im ehemaligen Terrassenrestaurant „Minsk“ in Potsdam einen Trinkkumpan derb zugerichtet und in der Kälte zurückgelassen haben – der Mann starb. In den Tagen vor der Tat gab es Anzeichen dafür, dass Slawomir M. wohl in eine Psychose abgleitet.