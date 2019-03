Potsdam/Berlin

Pendler, die die S-Bahnlinie 7 zwischen Potsdam und Berlin nutzen, müssen sich auf weitere Einschränkungen einstellen. Wegen kurzfristig erforderlicher Baumaßnahmen in Wannsee kann laut S-Bahn Berlin von Mittwoch (27. März) bis Freitag (29. März) sowie am Montag (1. April) jeweils in der Zeit von 9 Uhr bis 15 Uhr zwischen Wannsee und Potsdam Hauptbahnhof nur ein 20-Minuten-Takt angeboten werden.

Viele Pendler, die am Bahnhof Wannsee von der S1 in die S7 umsteigen, wurden am Mittwochmorgen von den neuerlichen Verzögerungen überrascht. Die S-Bahn informierte erst kurzfristig per Twitter über die Einschränkungen.

Zusätzlich sorgte kurz darauf eine Weichenstörung für Ärger: Zwischen Wannsee und Griebnitzsee wurde am Mittag ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Auch am frühen Donnerstagmorgen bestand die Störung weiter.

Eigentlich sollte die S7 zwischen Potsdam und Berlin seit Montag, dem 25. März wieder planmäßig fahren. Doch wegen einer Signalstörung fielen gleich am Montagmorgen zahlreiche Züge zwischen Grunewald und Potsdam aus. Zwischen Wannsee und Potsdam konnten bis 9 Uhr nur Fahrten im 20-Minuten-Takt angeboten werden.

Zehn Tage war die beliebte Pendler-Verbindung zuvor unterbrochen gewesen – erst fuhr keine S-Bahn zwischen Westkreuz und Potsdam Hauptbahnhof, dann kam die Einschränkung ab Wannsee. Zusätzlich fuhren zwischen 14. und 18. März keine Züge der Linie S1 zwischen Wannsee und Schlachtensee. Fahrgäste mussten auf Ersatzbusse oder die Regionalzüge RE1, RE7 und RB22 ausweichen. Zwischenzeitlich war es dort so voll, dass es zu handgreiflichen Auseinandersetzungen zwischen den Fahrgästen kam.

So sollen die S7-Züge am 28.3.,29.3. und 1.4. fahren:

Erster betroffener Zug ab Wannsee um 8.53 Uhr nach Potsdam Hbf und weiter zu den Minuten 13, 33 und 53

Erster planmäßiger Zug im 10-Minuten-Takt ab Wannsee um 15.03 Uhr nach Potsdam Hbf.

Beim Umstieg zur S1 in Wannsee ist ein Bahnsteigwechsel erforderlich.

Erster betroffener Zug ab Potsdam Hbf. um 8.51 Uhr nach Ahrensfelde und weiter zu den Minuten 11, 31, 51

Erster planmäßiger Zug im 10-Minuten-Takt ab Potsdam Hbf um 14.51 Uhr nach Ahrensfelde.

Von RND/MAZonline