Am Schlaatz

Potsdams liebevollster Weihnachtmarkt ist eröffnet: Stopp Nummer 1 auf Von-Herzen-Tour der Arbeiterwohlfahrt durch die Landeshauptstadt war am Dienstagnachmittag das Wohngebiet Am Schlaatz. Zwischen Plattenbauten, Supermarkt und dem Sozialladen „Schatztruhe“ hatte der Awo-Tross Buden und Bühne, Buffet und Basteltische, Karussell und Märchenstube aufgeschlagen. Ob Speisen, Getränke, Spielsachen oder Unterhaltung: Für die Besucher ist bei der Von-Herzen-Tour alles kostenfrei. Möglich machen das viele Partner, die die Awo für dieses Herzensprojekt gewinnen konnte. Partner wie Stephan Goericke, Chef der Isqi GmBH. „In so einer reichen Stadt wie Potsdam kann es nicht sein, dass immer mehr Kinder in Armut leben“, sagt der Schirmherr der Tour. „Jedes Kind hat ein Anrecht auf ein schönes Weihnachtsfest und auf ein Geschenk unter dem Weihnachtsbaum – deshalb sind die gefragt, denen es besser geht.“

Zur Galerie Die Awo hat sich vom Festessen für Bedürftige, das Jahr für Jahr im Dorint-Hotel verabschiedet und kommt mit einem mobilen Weihnachtsmarkt zu den Menschen, die nicht so viel haben, in den Kiez.

Ein schöner Adventsnachmittag und ein Geschenk – mindestens – das ist bei der Von-Herzen-Tour garantiert. Mitten ins kleine Herz hat es Kim Lena (5) getroffen. Weil die Teddys aus waren, hat sie einen Kuschelpinguin aus dem großen Gaben-Sack, mit dem die Awo-Mitarbeiter von Kind zu Kind gehen, bekommen und ein buntes Schmusekissen dazu. Das Stofftier lässt Kim Lena jetzt nicht mehr los – höchstens, um ein Bild für die Mama zu malen oder einen Stern zu basteln. Annett Backhaus (47) ist alleinerziehend und arbeitet Vollzeit. „Es ist ganz schön hart, allein zurecht zu kommen“, sagt sie – es ist zu spüren, wie nah ihr dieses Eingeständnis geht. Dass sie mit ihrem Nesthäkchen über einen Weihnachtsmarkt schlendern, mal hier naschen, mal dort probieren kann, ohne gleich „ein Vermögen“ los zu sein, genießt sie sehr. Und dass auch für die Erwachsenen Geschenke verteilt werden – großartig! Das findet auch ihre Begleitung Daniela Vieweg (42): Sie freut sich über Lebkuchen und dicke Stricksocken und darüber, dass auch mal in den Kiezen fernab der Innenstadt etwas los ist. „Für den Schlaatz ist das super – schade, dass bei uns in Waldstadt II überhaupt nichts passiert.“

Das Wichtigste sind die große Sympathie, die Nähe und das Verständnis

Zuckerwatte, Dosenwerfen und Bratwurst. Hau den Lukas, Stelzenlaufen und Quarkkeulchen. Kerzen tauchen, Wachstaler schöpfen und Popcorn – das alles begeistert die Besucher. Das Wichtigste aber, das ist auf jedem Meter durchs Gedränge zu spüren, sind die große Sympathie, die Nähe und das unausgesprochene Verständnis, das ihnen an jedem der festlich geschmückten Stände entgegen gebracht wird.

Die Von-Herzen-Tour in Zahlen: 14 Weihnachtsbuden, 60 Sponsoren, 144 Helfer, 175 Liter Eintopf mit und ohne Fleisch, 200 Liter Apfelpunsch, 500 Entenkeulen mit Grün-, Rosen- und Rotkohl, mit Knödeln und Kartoffelsalat, 460 Geschenke für Kinder, 1000 Schokoladennikoläuse, dazu Mandarinen, Äpfel und Nüsse, 5000 Euro Fördermittel von der Aktion Mensch und 6000 Euro von der EWP – die Lichter, Kugeln und Sterne ungezählt, die Freude der Besucher unermesslich. Nach dem Schlaatz geht’s am Mittwoch in die Röhrenstraße Am Stern (14 bis 18 Uhr) und am Donnerstag zum Lerchensteig (15 bis 19 Uhr).

Großzügige Spender bei der MAZ-Weihnachtsaktion gegen Kinderarmut

Pünktlich zum Auftakt des mobilen Adventsmarkts hat auch die MAZ-Weihnachtsaktion „ Sterntaler“ eine Meilenstein erreicht: Die 15 000-Euro-Marke ist geknackt! Dazu haben neben Ihnen, liebe Leser, zwei großzügige Spender beigetragen: Werder Frucht mit 750 Euro und Kirsch & Drechsler mit 2000 Euro.

Der Babelsberger Bauträger packt derweil noch Manpower obendrauf – und zwar in Form eines Chefs persönlich: „Einfach nur Geld spenden, das ist doch nur halb so schön“, sagt Wolfhard Kirsch. Als er begeistert von der Von-Herzen-Tour erzählte, sei sowohl in der Firma als auch in der Familie sofort klar gewesen: „Wir machen da mit!“ Also steht Wolfhard Kirsch auf dem Schlaatzer Marktplatz hinter einer Batterie Thermoskannen, zapft dampfenden Fruchtpunsch, Tee und Kaffee und schwärmt: „Dieser Adventsmarkt ist eine ganz tolle Geschichte. So viele strahlende Gesichter habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Wie heißt es so treffend: Denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigne Herz zurück.“ Dass das nicht nur leere Worte eines wohlsituierten Unternehmers sind, beweist das Unternehmen seit Jahren durch immer hohe Spenden für die MAZ-Weihnachts-Aktionen.

Ihre Spende gegen Kinderarmut Sterntaler, die MAZ-Weihnachtsaktion, sammelt Spenden für das neu gegründete Büro Kindermut der Arbeiterwohlfahrt ( Awo). Wir bedanken uns heute bei: Ina Kuhlmey-Akbulut 10 Euro, Kerstin Varga-Wieczorek 25 Euro, Kerstin und Heiko Recht 25 Euro, Ina-Marie Lehr 50 Euro, Marita Doerfer 50 Euro, Burkhard und Bärbel Freise 100 Euro, Karl-Heinz Seifert 30 Euro, Eva Meyer-Flittiger 50 Euro, Heidrun Raeke 50 Euro, Michael Rettberg 50 Euro, Susann Düker 50 Euro, Steffi Kressner 50 Euro, Business & Management Andrea Hiller 150 Euro. Ein Dankeschön für 50 Euro und 250 Euro geht auch an zwei Spender, die anonym bleiben möchten. Wir sammeln weiter Spenden gegen Kinderarmut. Bitte spenden auch Sie auf das Konto: Awo Bezirksverband Potsdam Verwendungszweck: Sterntaler; Deutsche Kreditbank Berlin; BIC: BYLADEM1001 IBAN: DE71 1203 0000 0000 4821 09

Von Nadine Fabian