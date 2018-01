Weiter Schäden durch „Xavier“

Potsdam. Auch drei Monate nach dem verheerenden Sturm „Xavier“ sind seine Auswirkungen in Potsdam noch zu sehen. Der Sturm hatte am 5. Oktober im vergangenen Jahr mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern in der Stunde in nur wenigen Stunden in ganz Deutschland für großes Chaos gesorgt. Vor allem herabgestürzte Äste und entwurzelte Bäume machten zahlreiche Straßen und Wege unpassierbar – auch in Potsdam.

90 Prozent der Schäden an Bäumen in der Stadt sind beseitigt

Im Stadtgebiet entstanden Schäden an den Bäumen in Höhe von 300 000 Euro. Davon geht der Bereich Grünflächen der Stadtverwaltung aus. „Darin noch nicht enthalten sind allerdings die Kosten für die notwendigen Nachpflanzungen“, sagt Stadtsprecherin Frederike Herold. „Insgesamt wurden 752 Bäume in städtischer Verwaltung durch das Orkantief entwurzelt oder so schwer geschädigt, dass sie gefällt werden mussten.“ Herold schätzt allerdings, dass bereits über 90 Prozent der Schäden beseitigt wurden. Wie lange die Beseitigung der letzten zehn Prozent Schäden noch dauern wird, könne sie indes nicht einschätzen – „weil die Kapazitäten der beauftragen Fachfirmen derzeit voll ausgeschöpft sind“, sagt Herold.

Bäume in Potsdam Ein Großteil der Bäume in der Landeshauptstadt ist im sogenannten Baumkataster gelistet. Erfasst sind 42 000 Straßenbäume und 58 000 Bäume in der Fläche. Für die Pflege dieser Pflanzen stehen der Stadt im Jahr 2018 insgesamt 1,1 Millionen Euro zur Verfügung. Und was passiert, wenn trotz der Pflege und Beobachtung ein Passant von einem herabfallenden Ast getroffen wird? Kommt es zu Personenschaden, ermittelt in jedem Fall die Staatsanwaltschaft. Sollte nachgewiesen werden können, dass die Stadt den betreffenden Baum nicht sorgfältig genug gepflegt und kontrolliert hat, tritt der Kommunale Schadensausgleich ein (KSA) und die verletzte Person kann materielle Ansprüche geltend machen. Das passiert unabhängig von den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Ab einer Windstärke von acht muss die verletze Person allerdings auf ihren eigenen Versicherungsschutz zurückgreifen.

Anders sieht es in den Anlagen der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) aus. Im Park Sanssouci sind noch 150 Bäume, im Park Babelsberg 15, im Neuen Garten 40 und auf der Pfaueninsel knapp 200 Bäume in den kommenden Wochen zu bearbeiten oder zu entfernen. „Das Sturmtief ,Xavier’ hat für einen Totalverlust von 240 Bäumen gesorgt“, sagt Stiftungssprecher Frank Kallensee. „Hinzu kommen 270 komplette Kronenausbrüche und 405 weitere Bäume, die trotz Kronenausbrüchen noch zu retten sind.“ Im ganzen Jahr 2017 seien 1100 Altbäume verloren gegangen. Auch wann die Stiftung mit den Arbeiten fertig sein möchte, kann sie genauer angeben als die Stadt. So soll die Beseitigung aller Schäden in den Gärten und Parks noch bis Februar dauern und nach einer Unterbrechung in den Sommermonaten im Herbst und Winter weitergehen. „Die Schadenbeseitigung erfolgt schrittweise“, sagt Kallensee. „Vordringlich gilt es, die Verkehrssicherung in den stark besucherfrequentierten Arealen zu gewährleisten, um Gefahren abzuwenden.“

Der Bund unterstützt die SPSG mit einer viertel Million Euro

Im Vergleich zur Stadt hat die Stiftung zudem weitaus höhere Kosten zu stemmen. Insgesamt hat der Sturm in allen Parks und Gärten der SPSG in Brandenburg und Berlin Schäden in Höhe von mehr als 600 000 Euro verursacht. Doch sie kann sich über Hilfe freuen. Der Bund hat im Dezember finanzielle Hilfe in Höhe von 250 000 zugesagt.

Ein sehr augenscheinliches Beispiel für die nach wie vor notwendigen Arbeiten der SPSG war bis Dienstag im Park Sanssouci zu sehen. Dort lag parallel zur Wiesenwegbrücke über dem Bach ein umgestürzter Spitzahorn. Er ist nun abgesägt und abtransportiert. Es müssen nur noch Baumstumpf und Wurzelwerk entfernt werden.

Von Annika Jensen