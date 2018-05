Potsdam/Innenstadt

Die von Günther Junge geschaffene Stahlskulptur „Transparente Weltkugel“ soll voraussichtlich im April/Mai 2019 an der Breiten Straße direkt neben dem Marktcenter aufgestellt werden. Das hat Rathaussprecherin Christine Homann am Freitag auf MAZ-Anfrage mitgeteilt. Das im Durchmesser fünf Meter große Metallobjekt mit der berühmten Feuerbachthese von Karl Marx stand seit 1977 neben der Stadt- und Landesbibliothek an der Friedrich-Ebert-Straße und wurde im September 2010 im Zuge der Umgestaltung der Stadtmitte demontiert.

Aufbewahrt wird die Skulptur auf dem städtischen Bauhof in Drewitz. An der künftigen Baustelle informiert laut Homann seit dem 5. Mai, dem 200. Geburtstag des linken Philosophen Marx, eine Tafel über die geplante Aufstellung der Skulptur. Die Baustelle werde voraussichtlich im Juli eingerichtet, sagt die Sprecherin: „Zunächst wird das Fundament hergerichtet.“ Die Plastik werde in einer Werkstatt restauriert und dann „vor Ort zusammengeschweißt und wieder aufgestellt“. Die geschätzten Kosten für die Wiederaufstellung liegen laut Homann bei 93 000 Euro. Das Geld sei in voller Höhe im Haushalt der Stadt eingestellt.

Über einen neuen Platz für die Skulptur wurde lange diskutiert. Zwischenzeitlich wollte man sie auf dem Hof des Oberstufenzentrums am Ulanenweg aufstellen. Doch vor allem die Linken und Die Andere drangen auf einen Platz in der Innenstadt mit größerer Präsenz. Der neue Ort wurde in Abstimmung mit dem Beirat für Kunst im öffentlichen Raum bestimmt.

Von Volker Oelschläger