Babelsberg

Tausend Mal Warum? Wenzel gehen die Fragen nicht aus. Die wichtigste lautet diesmal: Wo liegt das Ende der Welt? Und liefert dem Dichter-Sänger und seiner Band gleichsam den Titel für die aktuelle Platte, die am heutigen Freitag im Lindenpark vorgestellt wird. So viele Fragen. Hans-Eckardt Wenzel packt sie wieder in famose, romantische, ernste, zweifelnde und versonnene Lieder. Nicht alle sind der Liebe gewidmet. Aber auch. Noch die stärksten Bilder sind jene von Zweisamkeit, vom Sehnen und vom Begehren. Der 63-Jährige versteht sich auf wohlgeformte Reime, das Volksliedhafte, auf Leidenschaft, die nie verreckt, Küsse ganz unkorrekt.

Spürt man die Welt auch musikalisch? Ja, es gibt ein maritimes Element, markiert von einem sehnsüchtigen Schifferklavier. Oder es gibt gewisse Rhythmen, die einmal mehr den Traum nähren, fortzugehen und in Kuba oder anderswo Rumba zu tanzen. Es gibt den Balkan, den Blues und etwas Western-Feeling. Dann fährt ein Zug ab, gefolgt von einem unheimlichen Marschierschritt – es geht nach Theresienstadt in Böhmen. Damals taumelte die Welt. Dicht am Abgrund. Spielball der Nazis. Der Schrecken greift in den Zellen des Konzentrationslagers noch heute nach dem Besucher.

Der nächste Kontrast lässt nicht lange auf sich warten. Das „Havelberger Abendlied“ erinnert an Lampions, warme Arme und Abende, Feste, denen immer wieder gescheite Freunde abhanden kommen. Mal möchte Wenzel in die Welt, die den Menschen nur geborgt ist, hineinfliehen, mit dem Schiff ablegen und packt mit der Liebsten die Koffer. Innige, irritierende und ironische Stücke. Ach, zur geliebt-gebeutelten Welt gehört auch Golzow im Osten Brandenburgs. Dort hat Thommy Krawallo sein Studio. Dem Gitarristen der Band wurden erneut die Aufnahmen anvertraut. Krawallo betreute bereits Produktionen von Dota, Pankow oder Conny Ochs. Der Songwriter und Grafiker aus Halle/Saale gestaltete übrigens das expressive Cover.

Das Konzert: Wenzel und Band spielen am heutigen Freitagabend um 20.30 Uhr im Saal des Lindenparks.

Von Ralf Thürsam