Das Wimmelbild-Poster wurde in limitierter MAZ-Edition mit 1025 Exemplaren aufgelegt.

Der Preis für Abonnenten beträgt 9,90 Euro; Nichtabonnenten 14,90 Euro. Verkauft werden die Poster im Media Store der MAZ in der Friedrich-Ebert-Straße (nahe Nauener Tor), in der Ticketeria im Stern-Center und in der MAZ-Pyramide in der Friedrich-Engels-Straße. Versand erfolgt auf Anfrage (zzgl. Verpackung und Versandkosten). Start für den Verkauf ist am MAZ-Stand auf dem Stadtfest am 8. Juli mit Signierstunde. 25 Exemplare werden unter den Teilnehmern der Umfrage www.maz-online.de/1025 verlost.

Jörg Hafemeister hat Promis in dem Poster versteckt. Wen entdecken Sie? Schreiben Sie uns an potsdam-stadt@maz-online.de oder kommentieren Sie bei Facebook. Unter den Einsendern verlosen wir ein Poster.