Drewitz

Bereits am Dienstag wurde Alexander S. vermisst gemeldet. Der 79-Jährige Potsdamer, der in einer Pflegeeinrichtung in Drewitz eine eigene Wohnung hat, wird dort zweimal täglich vom Pflegedienst mit Medikamenten versorgt. Am Sonntag wurde er letztmalig von Mitarbeitern gesehen. Herr S. leidet an Vergesslichkeit und ist auf Medikamente angewiesen, sodass sich Angehörige und Pflegepersonal um ihn sorgen. Auch in der Vergangenheit war er zu Spaziergängen im Bereich Drewitz aufgebrochen und immer wieder zurückgekehrt. Herr S. spricht kein Deutsch und versteht nur Russisch. Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß, von normaler Statur und hat kurze graue Haare. Er könnte mit einer dunklen Ledermütze und einer ebenfalls dunklen Lederjacke und einem rot-weiß karierten Hemd bekleidet gewesen sein.

Wer hat den Vermissten seit Sonntag, 4. November, gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte unter der Telefonnummer: 0331/5 50 80 an die Polizeiinspektion.

Von MAZonline