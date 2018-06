Eiche

Fassungslos steht Gerhard Henschel (72) in einem Sperrmüll-Gebirge vor seiner Wohnung. Fast mannshoch und zehn Meter breit haben er und Mitmieter an der „oberen“ Kreuzung Rosskastanienstraße/Eichenring im Alten Rad von Eiche aufgeschichtet, was nach dem Mega-Regen am Kindertag vor gut zwei Wochen untergegangen ist in ihren Kellern; schon 2014 war Henschel das passiert. Länger dort wohnende Nachbarn haben ihm berichtet, sie seien nun schon fünf Mal geflutet worden, im Schnitt also alle fünf Jahre mal. Das dies passieren könnte, erfahre natürlich niemand, der neu einzieht, sagt Henschel, er wusste es jedenfalls nicht.

Vierjährige wäre 2014 fast gestorben

Bis knapp zum Knie stand in dieser Freitagnacht das Wasser draußen vor der geschlossenen Hauseingangstür; keiner wagte, sie zu öffnen. Aber so dicht schloss die Tür dann doch nicht: Die Flut drückte gegen sie und quetschte sich hindurch, ergoss sich unaufhaltsam in die Keller und die Hobbyräume, auch ins Arbeits- und Bibliothekszimmer von Henschel, zu dem eine Treppe aus der Wohnung hinunter führt; sie endete jetzt in einer braunen Brühe. Bis zur Tischkante stand unten das Wasser, als es aufhörte zu steigen. In den Kellern waren nur die Lenker der Fahrräder noch zu sehen. In einem Technikraum war die Waschmaschine „untergegangen“, doch der Trockner über ihr hat „überlebt“.

Beinahe gestorben wäre vor vier Jahren ein behindertes Mädchen aus Indien, dessen Bett in Henschels heutigem Hobbyraum unterhalb des Kellerfensters stand. Auch damals kam das Wasser von allen Seiten, doch die Eltern hörten ihre Tochter rufen und konnten sie unverletzt nach oben bringen.

Nachbarn fühlten sich gut gerüstet

Eine Woche nach der jüngsten Katastrophe sieht man noch immer die Schlammspuren an den Wänden; wie hoch das Wasser stand, ist ablesbar. In Schränken und Regalen ist alles hin, was da gestapelt war. Das liegt nun auf dem Gehweg, vor jedem der vier Häuser dieser Kreuzung ein Riesenhaufen, sechs Familien pro Haus mussten ihr Hab und Gut entsorgen. Wäre das Wasser nur eine Handbreit höher gestiegen im Haus der Henschels, hätte es auch den Stromverteiler lahm gelegt; alles wäre in Dunkelheit versunken. Nur das Blaulicht der drei Feuerwehren und ihre Arbeitsscheinwerfer hätten die Wohnungen erhellt.

Dinge aus den Kellern stapeln sich vor den Häusern. Quelle: Rainer Schüler

Das Fluchen der Retter draußen war unüberhörbar und das Freipumpen der tief liegenden Straßenkreuzung ein Kraftakt. Einen halben Meter tief standen die Männer ab 19.30 Uhr im Wasser und bekamen die Schmutzfangkörbe unter den Regeneinläufen nur zu viert gewuchtet: total verstopft, offenbar schon vor dem Regen. Eine dicke Schicht aus Herbstblättern, Sand und Split vom Winterdienst lag in den Körben, berichten Augenzeugen der Aktion. So floss mehr Wasser nach als ab.

Dabei fühlten sich Henschel und seine Nachbarn gut gerüstet: Nach der letzten Katastrophe hatten sie einen Wall aus Pflanzsteinen halbkreisförmig um ihre Kellerfenster gezogen und mit Teichfolie gedichtet. Außerdem hatte Henschel 16 Kubikmeter Erde anfahren lassen und das abschüssige Gelände rings ums Haus angehoben.

Hebewerk versagte in der Flutnacht

Es half alles nichts; die Flut stieg höher als die bepflanzte Barriere, strömte in die Lichtschächte der Kellerräume, drang durch die Fenster. „Die waren zu“, sagt Henschel: „Doch es drückte armdick rein. Es kam von allen Seiten.“ Zu allem Übel rutschte Henschel auch noch auf den nassen Fliesen im Treppenhaus aus und stürzte so schwer, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste; er läuft seither an Krücken.

In der Flutnacht hat offenbar das Hebewerk versagt, dass die Abwässer aus den tiefen Bereichen des Alten Rades zur Kaiser-Friedrich-Straße transportiert. Zwei Pumpen wechseln sich darin alle zehn Minuten ab, jeweils eine reinigt sich von den Feststoffen im Wasser.

Unternehmen sieht keine Mitschuld

Im Pumpwerk steht das Abwasser schwankend zwischen einem Tiefpunkt und einer Höchstmarke. Wird die überschritten, schaltet die Automatikanlage ab und signalisiert der Leitstelle der EWP ein Problem. Dann kommen Monteure und betreiben das System per Hand, auch am Freitagabend passierte das. Es war nötig.

„Durch diese Maßnahme konnte ein technischer Ausfall wegen erhöhter Schmutzfracht vermieden werden“, erklärte Stadtwerke-Sprecher Stefan Klotz. Weil das Regenwasserstau an den Straßenrändern nicht mehr abfließen konnte, wurden auch die Schmutzwasser-Gullys überflutet. „Diese Menge an Abwasser lag über den hydraulischen Auslegungsparametern des Schmutzwasserpumpwerkes“, erklärte Klotz; die Überlastung führte zum Handbetrieb.

„Eine Mitschuld der EWP an dem Zuständen nach dem Starkregenereignis sehen wir nicht“, erklärte das Unternehmen, stellte aber in Aussicht, die Regeneinläufe „kurzfristig reinigen“ zu lassen. Ob zusätzliche Regeneinläufe gebaut werden müssen, habe die Stadt als „Straßenbaulastträger“ zu entscheiden.

Versicherungen zahlen nicht

Die Schäden der Mieter sind ein Fall für die Versicherung, oder auch nicht. Nach der Flut von vor vier Jahren hatten die Henschels für ihre Versicherung die Schäden aufgelistet: 10 .00 Euro standen unterm Strich; ersetzt wurde ihnen nichts. Immobilienmakler Ingolf Horn weiß, warum: „Die Leute haben sich nach der Wende neue Versicherungen aufschwatzen lassen und ihre Verträge aus DDR-Zeiten gekündigt“, berichtet er, der etwas höher wohnt, aber auch schon zwei mal geflutet wurde. „Die neuen Verträge haben so viele Bedingungen und Ausstiegsklauseln, dass die Versicherungen meistens fein raus sind.“ Er selbst habe seinen DDR-Vertrag behalten und Geld bekommen.

Um Geld allein geht es Gerhard und Christin Henschel gar nicht: Im Hobbyraum stand ein Computer auf dem Tisch; sie wissen nicht, ob der noch richtig funktioniert. Und in den Regalen hatten sie hochwertige Bücher. „Die waren so aufgequollen, dass wir sie fast heraushebeln mussten“, erzählt Henschel und zeigt auf die Stapel vor dem Haus: „Das liest keiner mehr.“

Mieter sollen Wohnungen räumen

Die Henschels haben die Nase jetzt gestrichen voll, sogar im Sinn des Wortes. Es riecht muffig überall im Haus; der Treppenabgang in den Hobbyraum wurde mit Folie versiegelt. Zwei Mieter im ersten Stock sollen schnellstmöglich ihre Wohnung räumen: Bakterien und Schimmel seien zu gefährlich, um zu bleiben, hörten sie vom Vermieter. Die Henschels wollen raus und nie wieder zurück, ihr Nachbar aber will die Wohnung behalten, deren Sanierung nach Auskunft der Vonovia-Verwaltung drei Monate dauert.

„Erfahrungsgemäß sind Trocknungsarbeiten in diesem Umfang zeitlich nicht schneller vorzunehmen“, erklärte Vonovia-Sprecher Max Niklas Gille der MAZ. Die Mieter könnten zurückkehren, wenn sie wollen. „Oder sie bekommen eine andere Wohnung. Die Umzugskosten übernehmen wir.“ Für eine zwischenzeitliche Wohnung werde die Miete gemindert.

Von der Überschwemmungsgefahr hat die Vonovia laut Gille nichts gewusst, als sie die Häuser 2007 von der Gagfah kaufte, die sie von Semmelhaack übernommen hatte. Jetzt gibt sie der Stadt Potsdam die Schuld für das Geschehen. „Aus unserer Sicht“, so Gille, „reicht das Abwassersystem für extreme Regenfälle nicht aus.“

Von Rainer Schüler