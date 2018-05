Neu Fahrland

Drohnen-Flieger sind zur Plage für die Bürger von Neu Fahrland geworden. Auf der früheren Birnenplantage am Weißen See bauen sie seit Anfang April an Wochenenden und Feiertagen Hindernis-Strecken auf und trainieren mit ihren Flugobjekten über den Köpfen von Familien und vor den Augen und Ohren der Anwohner. Die Drohnen tragen Kameras; der jeweilige Pilot sieht den Flug durch eine Spezialbrille, als säße er im Cockpit des Flugobjekts.

Drohnenflüge in Neu Fahrland: Die Piloten sehen durch Videobrillen, was ihre Fluggeräte sehen. Quelle: Riedel

„Im Ruheflug würde das ja noch gehen“, sagt Anrainer Ronald Riedel: „Aber die rasen durch Kurven und Tunnel, schlagen Haken, beschleunigen. Da jaulen die Motoren auf wie eine Kreissäge.“ Nachbarin Christa Pinus beschreibt das Geräusch als „durchdringend“. „Das bekommt man nicht mal nachts im Schlaf aus dem Kopf“, von Mittagsruhe könne keine Rede sein. Man höre es „aufdringlich summen“, sagt Pinus, wie eine Wespe, der ein Glasfenster den Rückweg aus dem Wohnzimmer versperrt.

Schon 2017 kamen die ersten Drohnenflieger auf die große Wiese der Plantage.

In Sicht- und Hörweite von Anwohnern fliegen die Drohnen in Neu Fahrland. Quelle: Rainer Schüler

Die Autos stammen aus Berlin, Potsdam und dem Havelland; offenbar ist es kein Verein. Sowohl Pinus als auch Riedel haben die Piloten angesprochen und sie aufgefordert, das Gelände zu verlassen, weil sie viele Menschen dort belästigen. „Die Flieger reagierten aggressiv und beleidigend“, erzählt Pinus. Doch nachdem sie am Samstag vor einer Woche zum wiederholten Male das Gespräch gesucht hatte, blieb das Quartett am Sonntag weg. Haben die Piloten aufgegeben? „Die haben uns gesagt, sie würden überall vertrieben“, berichtet Pinus, „aber sie dürften eigentlich überall fliegen. Nur bitte nicht bei uns.“

Weil die Piloten bloß sehen, was die Drohnenkamera sieht, nehmen sie andere Dinge nicht wahr, warnen drei Anlieger, die sich mit einer Beschwerde an das Ordnungsamt der Stadt gewendet haben. Die Flieger sehen fahrende Fahrzeuge und laufende Menschen zu spät oder gar nicht. Vielleicht ist der Hindernis-Kurs deshalb so weitläufig abgesteckt: Er nimmt einen großen Teil der Erholungswiese ein. Die Piloten ignorieren einen verfügbaren Parkplatz und stellen ihre Autos auf die Wiese, setzen sich auf Stühle hinter die Autos und lassen ihre Propeller-Fluggeräte hunderte Meter weit fliegen.

Seit Anfang April gab es Drohnenflüge in Neu Fahrland auf der Erholungswiese. Quelle: Riedel

Die Anwohner fordern die Stadt zu einem Flugverbot auf, doch die sieht sich dazu außerstande. Zuständig sei vor allem die Polizei, erklärte Stadtsprecher Markus Klier. Das Schreiben der Anwohner sei an das Ordnungsamt geleitet worden, an die obere Luftfahrtbehörde des Landes Brandenburg und die Polizei „als zuständige Ordnungsbehörde“.

Die rasante Verbreitung der Drohnen-Technik und insbesondere die damit verbundenen Funktionalitäten, wie die Videoaufnahmen, „öffnen Raum für bewusste und unbewusste Rechtsverstöße“, erklärte Klier . Das müsse die Polizei vor dem Hintergrund luftverkehrsrechtlicher oder strafrechtlicher Regelungen bewerten. Das gelte auch, wenn sich jemand durch die private Nutzung einer Drohne in seinen Rechten verletzt fühlt und an die Polizei wendet. Der obliege es, die nötigen Maßnahmen zu ergreifen, wenn ein Verstoß vorliegt, der mit einem Bußgeld geahndet oder sogar strafrechtlich verfolgt werden muss.

Die Piloten haben Tore aufgebaut, durch die sie ihre Drohnen fliegen. Quelle: Riedel

Die Anwohner machen aber auch eine drastische Ruhestörung geltend und die Verdrängung erholungssuchender Anwohner. Und das sei Sache der Stadtverwaltung.

Von Rainer Schüler