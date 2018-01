Wie ein großer Tusch auf das Leben

Brandenburger Vorstadt. Der Winter bringt seit jeher ideale Bedingungen für Geschichtenerzähler. Das feuchtkalte Wetter und die Dunkelheit ließen am vergangenen Freitagabend den Atelierladen von Heike Isenmann in der Carl- von-Ossietzky-Straße 23 wie eine geheimnisvolle magische Laterne leuchten. Immer wieder öffnete sich die Ladentür für Vorlesesüchtige, bis der Innenraum proppenvoll mit Neugierigen gefüllt war.

Die seit fünf Jahren in Potsdam lebende gebürtige Dessauerin Angelina Schüler eröffnete mit einer Lesung von Poetry-Slam-Texten und Gedichten nach zweijähriger Pause den diesjährigen Wintersalon. Zwei weitere Lesungen werden in diesem Winter jeweils freitags um 20 Uhr folgen. So ist für den 16. Februar Susanne Laser angekündigt, die von ihren „Kein Hawaii-Fernweh aufs Trommelfell“ betitelten skurrilen Havelland-Reiseerlebnissen berichten wird, und am 9. März folgt Carolin Lorenz mit einer „Reise zu den Frauen“.

Autorin zitiert aus früheren Tagebucheinträgen

Anlass für die Reanimation dieser Reihe, so berichtete Isenmann, sei die Nachfrage in ihrem Kiez Potsdam-West, in dem es inzwischen überall Lesesalons gäbe. Anfangs habe sie nur drei Gästestühle in das leergeräumte Atelier gestellt. Nachdem dann immer wieder neue Sitzgelegenheiten herbeigeschafft wurden, verriet die Gastgeberin noch, dass die 27 Jahre junge Poetry-Slamerin vor gut zwei Wochen Mutter von drei Jungen geworden war. Dies bekam eine unfreiwillig komische Bedeutsamkeit als die Autorin in einer der Geschichten frühe Tagebucheinträge zitierte, in denen sie als Neunjährige beschloss, „mit dem ganzen Mädchenquatsch aufzuhören und Junge zu werden“.

Sichtlich gestresst von ausschließlich beim weiblichen Geschlecht verorteten Problemen, wie dem Brustwachstum und der bei Mädchen grassierenden „Petzerei“ lässt sie sich von ihrem Freund Jakob die alternative Geschlechtsausstattung zeigen. Ihr Angebot, Jakob zum Ausgleich auch Einblicke in den eigenen Intimbereich zu gewähren, lehnt der coole Knabe mit dem Hinweis auf für ihn enttäuschende, nur mäßig spektakuläre Inaugenscheinnahmen bei drei anderen Mädeln ab.

Online-Dating, Geschenkekrampf und Drillingsbauch

Solche unverkrampft geschilderten Einblicke in den privaten Erfahrungskosmos bilden den Fundus, aus denen Schüler ihre Geschichten baut. Das Publikum beeindruckte sie mit solch schnörkelloser Offenheit. Auch bei ihren Texten über das Online-Dating oder den jahresendlichen Geschenkekrampf zur Weihnachtszeit flossen eigene leidvolle Erfahrungen ein. Schüler übertreibt dabei beim Erzählen oft lustvoll bis ins Groteske.

Nebenbei beantwortete sie solch spannende Fragen wie die, was ein bekennender Liebhaber von Paprikalyonern macht, wenn die Angehimmelte voll auf vegan steht. Bei so viel Praxisbezug durfte natürlich auch der eigene Drillingsbauch als Thema nicht fehlen. Den an sie herangetragenen diversen kosmetischen Empfehlungen zur chirurgischen Nachbehandlung von Bauchstreifen für einen perfekten Afterbabybody begegnete sie selbstbewusst mit viel Ironie. Es klang dabei wie ein großer Tusch auf das Leben.

Von Lothar Krone