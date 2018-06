Die Landeshauptstadt Potsdam löst 2000 ihr Orchester auf und eröffnet kurz darauf den Nikolaisaal. In dem neuen Konzerthaus musizieren in dieser Saison ohne eigenem Klangkörper das Frankfurter Staatsorchester, die Brandenburger Symhoniker und das Filmorchester Babelsberg, das seine Heimkehr aus Berlin in die Medienstadt vorbereitet.