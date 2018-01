Wieder ein Massenspektakel: „Unterwegs im Licht“

Potsdam. In der Potsdamer Mitte heißt es am Sonnabend der nächsten Woche wieder „Unterwegs im Licht“. Zum 5. Mal laden am 20.Januar die kulturellen Einrichtungen von Potsdam sowie die Nikolaikirche zu einem fröhlichen Familienfest ein. Die Veranstaltung hat einen besonderen inhaltlichen Akzent durch den Untertitel „1000 Jahre und ein Vierteljahrhundert“.

Die Ausstellung zur Jahreskampagne auf dem roten Bauzaun vor dem ehemaligen Gebäude der Fachhochschule wird um 16.30 Uhr vor dem Bildungsforum Potsdam eröffnet. Passend zur Jahreskampagne starten um 15, 17 und 19 Uhr an der Tourist-Information am Alten Markt Sonderführungen unter dem Titel „Ein Hoch auf Potsdam – Vom Alten Markt entlang der Alten Fahrt hinauf zu einem der schönsten Ausblicke auf Potsdam“. Erfahrene Stadtführer gehen dann etwa der Frage nach: Wie hat sich Potsdam in den letzten 25 Jahren verändert? Die Führung endet mit einem spektakulären Blick aus der 17. Etage des Mercure-Hotels.

Museen, Einrichtungen des Bildungsforums sowie das die wissenschaftliche Mitmachwelt „Extavium“ präsentieren aktuelle Ausstellungsangebote sowie zusätzliche Projekte, die eigens für den Anlass entwickelt wurden. So wird auf der Terrasse der Wissenschaftsetage bei Glühwein und heißem Apfelsaft ein besonderer Blick auf die beleuchtete Potsdamer Mitte möglich sein. Auch von der Kuppel der Nikolaikirche sowie vom Turm des Alten Rathauses eröffnen sich beeindruckende Perspektiven. In der Nikolaikirche musiziert das Vocalensemble Mélisande aus Potsdams Partnerstadt Versailles gemeinsam mit den Potsdamer Vokalistinnen sowie dem Chor der Nikolaikirche. Generalmusikdirektor Björn Wiede begleitet an der neuen Orgel.

Besonderes Augenmerk gilt wiederum den Kindern. Einige Häuser bieten für sie spezielle Kurzführungen an. Der beliebte Laternenumzug startet um 17.30 Uhr am Filmmuseum. Zuvor können im Potsdam-Museum, im Filmmuseum und im Naturkundemuseum ganz besondere Laternen gebastelt werden. Begleitet von Trommlern und der Künstlergruppe „Artistokraten“ endet die bunte Tour im Innenhof des Kutschstalls am Neuen Markt wo die Artistokraten mit einem Freiluftvarieté zur Abschluss-Show einladen. Für den Umzug können sich die Kinder mit Leuchtfarben schminken lassen.

Neu in diesem Jahr sind einige kulinarische Angebote. Foodtrucks, die sich in Potsdam inzwischen wachsender Beliebtheit erfreuen, sorgen im Bereich des Bildungsforums sowie auf dem Alten Markt dafür, dass sich die Gäste des Festes zwischen den Besuchen in den einzelnen Häusern sowie vor oder nach dem beliebten Laternenumzug stärken können.

Am 20.01.2018 wird die Potsdamer Innenstadt zur der Veranstaltung Unterwegs im Licht wieder bunt beleuchtet. Sehr beliebt war letztes Jahr der Lampionumzug. Quelle: Friedrich Bungert

Der Abend klingt mit Tanz im Nikolaisaal sowie im Rechenzentrum aus. Eine Disko speziell für Kinder bietet das Filmmuseum Potsdam passend zur aktuellen Sonderausstellung Tanz.

Verbindendes Element ist das Licht. Mit dem Schriftzug „Unterwegs im Licht“ werden die Häuser illuminiert. Der Verlauf des Stadtkanals ist dezent mit Licht angedeutet. Farbige Leuchtkuben signalisieren den Besuchern, welche Häuser geöffnet haben. Die Programmangebote von „Unterwegs im Licht“ sind in der Mehrzahl kostenfrei.

Die Mitte wirbt für sich selbst Das Format „Unterwegs im Licht“ ist eine Gemeinschaftsveranstaltung der Akteure der Potsdamer Mitte. Sie wird koordiniert durch die Landeshauptstadt Potsdam und die Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH (BKG). Die Veranstalter möchten bei den Potsdamern sowie den Gästen der Stadt dafür werben, diese vielfältigen Angebote auch ganzjährig in Anspruch zu nehmen. Ungewohnterweise wird nun mitten im Winter die Potsdamer Open-Air-Saison eröffnet. Die Resonanz der letzten Jahre ist Impuls für alle teilnehmenden Häuser, immer wieder neue Angebote zu machen. Durch den Verzicht auf Eintritt möchte man bewusst auch neue Besuchergruppen ansprechen.“ Parallel zur Veranstaltung „Unterwegs im Licht“ bieten die Potsdamer Hotels das Format „Erlebe Deine Stadt“ an. Hier können Potsdamer ihre Stadt aus touristischer Sicht erleben und zu besonderen Konditionen eine Übernachtung inklusive Frühstück und Abendessen in folgenden Hotels Beteiligt sind hierbei das NH Voltaire Potsdam, das Dorint Hotel Potsdam, das Steigenberger Hotel Potsdam, das Hotel Brandenburger Tor, das Mercure Hotel Potsdam City, das Hotel Am Jägertor, das Kongresshotel Potsdam am Templiner See, das Seminaris Seehotel, das Landhaus Haveltreff Caputh, das Avendi Hotel am Griebnitzsee und das arcona Hotel am Havelufer. Unter www.erlebe-deine-stadt.com sind die Buchungen für dieses spezielle Angebot möglich und weitere Informationen abrufbar.

Die Veranstaltung kostet nach Angaben der Stadtverwaltung rund 40000 Euro. Das setzt sich zusammen aus Eigenbeiträgen der teilnehmenden Häuser, einer Förderung durch die Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS) und Gelder des Marketing-Bereiches der Stadt.

Das vollständige Programm sowie Informationen zu den Öffnungszeiten der einzelnen Häuser sind unter www.potsdam.de/unterwegs-im-licht nachlesbar.

Von Rainer Schüler