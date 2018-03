Wohnmobil und Bungalow brennen lichterloh

Potsdam. Am späten Montagmittag mussten die Feuerwehren in Potsdam zu zwei Bränden quasi zeitgleich ausrücken. Zunächst wurde den Kameraden ein brennender Gartenbungalow in der Eichenallee in einer Kleingartenähnlichen Kolonie gemeldet.

Gleichzeitig zu zwei Einsätzen mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Potsdam am Montagnachmittag ausrücken. Während das Gerüst des Bungalows noch zu erkennen war, brannte der Campingwagen komplett aus. Zur Bildergalerie

Vor Ort stellten sie dichten Rauch fest, der aus dem Holzgebäude drang. Das Feuer war in einer Zwischendecke ausgebrochen und war für die Feuerwehrleute nur schwer zu erreichen. Mittels Löschschaum gingen die Helfer gegen den Brand vor und brachten ihn unter Kontrolle.

Ein weiterer Brand in Potsdam

Ein zweiter Brand, in dem vier Kilometer entfernten Lerchensteig, wurde kurze Zeit spätergemeldet. Ein großes Wohnmobil hatte auf einem Privatgelände Feuer gefangen. Eingelagerte Gasflaschen gefährdeten die Helfer beim Löschen, weshalb diese nur aus sicherer Distanz erfolgen konnte.

Bilanz des heutigen Tages:

👉2x #Brandmeldeanlage (angebranntes Essen)

👉3x 🔥 (Elektrobrand in Whg, Bungalow, Wohnwagen)

👉#Verkehrsunfall B2

👉Tragehilfe

Insgesamt 70 Einsatzkräfte (28 BF & 42 FF aus 10 #FreiwilligenFeuerwehr|en der @LH_Potsdam) im Einsatz!



Und jetzt ... — Feuerwehr Potsdam (@FwPotsdam) March 19, 2018

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline