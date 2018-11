Golm

Ein Studentenwohnheim für mehr als 300 Bewohner wird am Universitäts-Campus in Golm gebaut. Am Mittwochvormittag wird das Richtfest gefeiert. Brandenburgs Wissenschaftsstaatssekretärin Ulrike Gutheil (parteilos) ist Ehrengast. Der Neubau entsteht auf der Fläche eines früheren, kleineren Wohnheims.

Land fördert Wohnheimbau

Die Baukosten betragen 16,9 Millionen Euro. Das Land stellt sieben Millionen Euro als Zuschuss und 5,9 Millionen Euro als Darlehen bereit, das Studentenwerk Potsdam bringt die restlichen vier Millionen Euro auf.

Studentenwerke betreuen Wohnheime

Das Studentenwerk Potsdam stellt an seinen Standorten in Potsdam, Brandenburg an der Havel und Wildau derzeit 2.800 Studenten Wohnraum zur Verfügung. Das Studentenwerk Frankfurt (Oder) stellt an seinen Standorten in Frankfurt (Oder), Cottbus, Senftenberg und Eberswalde derzeit 3.800 Studenten Wohnraum zur Verfügung.

Von MAZonline