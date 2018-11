Potsdam

Natalie Bennat steht an der Haltestelle vor der Fachhochschule und friert. Es ist halb drei Uhr nachmittags, die Vorlesung ist vorbei, fünf Stunden Uni liegen hinter ihr. Natalie will jetzt nur noch schnell nach Hause. Doch dafür muss sie zwei Stunden lang mit dem Zug fahren. Die 19-Jährige ist eine von vielen Potsdamer Studenten, die in der Stadt bisher keine Wohnung gefunden haben. Deshalb lebt sie noch bei ihren Eltern in Lübben (Dahme-Spreewald), rund 100 Kilometer von Potsdam entfernt.

Das tägliche Pendeln strengt an. Manchmal muss sie morgens um 5 Uhr aufstehen, um pünktlich bei einer Vorlesung zu sein. Und die Züge von Lübben über Berlin nach Potsdam sind oft so voll, dass sie stehen muss. „Ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalte“, sagt Natalie.

Kaum bezahlbare Wohnungen

Sie würde gern sofort nach Potsdam ziehen, doch das ist nicht einfach. Bezahlbare Wohnungen gibt es kaum. Monatlich kann Natalie maximal 450 Euro ausgeben. „Es kommt zwar auf die Wohnung an, aber mehr ist nicht drin“, sagt sie.

Der Potsdamer Wohnungsmarkt ist nahezu leer gefegt. Eines der größten deutschen Online-Wohnungsportale listet gerade mal zehn Mietwohnungen in Potsdam auf (Stand Dienstag), die weniger als 400 Euro Kaltmiete kosten. Sechs davon in Marquardt oder Fahrland, also weit weg vom Campus und ohne Straßenbahnverbindung.

Studentenwerk bietet 2850 Plätze

Das Studentenwerk Potsdam kann die Not nicht lindern. Zwar kostet die Miete in einem Studentenwohnheim durchschnittlich 237 Euro monatlich, aber alle 2850 Betten in Wohnheimen sind restlos vergeben. Im Jahr 2017 wies der Geschäftsbericht des Studentenwerks sogar eine Auslastung von 101 Prozent aus.

Allein für das Wintersemester 2018/19 hatten sich 3520 Interessierte online für einen Platz im Studentenwohnheim beworben. Am sogenannten Tag der freien Vergabe wurden schließlich die letzten noch übrigen Plätze an diejenigen vergeben, die zuerst da waren. Damals übernachtete ein Dutzend Studenten im Treppenhaus vor dem Büro des Studentenwerks, um morgens einen der Plätze zu ergattern.

Privates Wohnheim ab 499 Euro

Gegenüber der Haltestelle an der Fachhochschule steht der Neubau eines privaten Wohnheims. Die Firma wirbt mit „perfekten Studentenwohnungen, durchdachtem Design und jeder Menge Extras“. Natalie Bennat hat sich bereits erkundigt. Die Miete beträgt zwischen 429 und 699 Euro für Zimmer ab 20 Quadratmeter. „Meine Kommilitonen raten mir davon ab, weil es einfach viel zu teuer ist“, sagt sie.

Die studentische Initiative „Unter Dach und Fach“ kämpft seit Monaten für mehr bezahlbaren Wohnraum in der Stadt. Laut Mitbegründer Willi Stieger ist es jedoch beinahe ein Kampf gegen Windmühlen.

Uni wächst stetig

Die Uni wächst, aktuell sind 26.000 Studenten in allen Hochschulen Potsdams eingeschrieben. Bis zum Jahr 2020 sollen allein an der Universität 3000 weitere Studienplätze geschaffen werden. „Die sozialen Rahmenbedingungen werden immer schwieriger. Es kann doch nicht sein, dass Studenten zwei Stunden pendeln müssen, um hier zu studieren“, sagt Aktivist Stieger.

Mehr Studenten würden der Stadt gut tun, sagt er. Es sei wichtig, studentische Kultur zu fördern. „Aber wenn alle nach der Vorlesung nach Berlin verschwinden, nützt das auch nichts“, so Stieger. Tatsächlich leben rund 40 Prozent aller Potsdamer Studenten in Berlin. Dort ist die Miete zwar oft nicht viel günstiger, aber es gibt viel mehr Auswahl. Auch das Leben außerhalb der Uni scheint in Berlin für viele interessanter zu sein, als in Potsdam.

Wenn Natalie Bennat abends etwas mit Freunden unternehmen will, muss sie entweder pünktlich den letzten Zug nach Hause nehmen, oder bei jemandem auf der Couch übernachten. „So kann ich nie richtig selbstständig werden“, sagt sie.

