Potsdam Immobiliensuche in Potsdam - Wohnungstauschzentrale frühestens ab Juli Weil eine vergleichbare Leistung laut Stadt bisher bundesweit nicht existiere, sei ein aufwendiges Vergabeverfahren erforderlich.

So läuft ein großer Teil der Wohnungssuche derzeit in Potsdam – über Zettel wie diesen, hier am Köhlerplatz in der Brandenburger Vorstadt. Quelle: Nadine Fabian