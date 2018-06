Potsdam

Eine Zehnjährige ist am Badestrand Heiliger See von einem etwa 53 Jahre alten Mann am Samstagabend belästigt worden. Das berichtet die Polizei. Die Mutter der Zehnjährigen hatte ihre Tochter gegen 19.15 Uhr nur für wenige Minuten alleine auf der Decke zurückgelassen.

Mann berührte sich unsittlich – und schaute dabei zu dem Mädchen

In dieser Zeit bemerkte das Mädchen einen Mann, der Blickkontakt zu ihr aufnahm und sich dabei an seinem Geschlechtsteil berührt haben soll. Als die Mutter zurückkam und die Tochter ihr davon erzählte, verließ der Mann den Badestrand in Richtung Ausgang Glienicker Brücke.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Mann liefern können, sich unter 0331-55080 zu melden. Der Mann wird als etwa 53-jährig beschrieben. Er soll eine normale Figur haben und kurzes, dunkles blond-braun-graues Haar tragen, dass ein wenig nach vorne gekämmt wurde.

Zweiter Vorfall in kurzer Zeit

Bereits vor etwa zweieinhalb Woche soll ein Mann am Heiligen See eine Frau belästigt haben. Auch er hatte sich an seinem Geschlecht berührt – und dabei zu einer 46-jährigen Frau geschaut.

