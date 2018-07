Potsdam

Mit einem Phantombild fahndet die Polizei nach einem Unbekannten, der im April einen 32-Jährigen an einer Tramhaltestelle in Potsdam angegriffen haben soll. An der Haltestelle Platz der Einheit auf der Friedrich-Ebert-Straße waren das Opfer und der Täter am 28. April in Streit geraten. Die Schlägerei endete brutal. Der 32-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er notoperiert werden musste und verstorben wäre, hätten nicht zwei Zeugen sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet. Die Mordkommission hatte nach dem Vorfall die Ermittlungen übernommen und fahndet nun wegen versuchten Totschlags nach dem mutmaßlichen Täter.

Mit diesem Bild fahndet die Polizei nach dem Unbekannten. Quelle: Polizeidirektion West

Der Gesuchte ist nach Polizeiangaben etwa 30 bis 33 Jahre alt, etwa 1,76 Meter groß und sportlich/kräftig gebaut. Sein Gewicht wird auf etwa 70 Kilogramm geschätzt. Der Mann hat schwarze oder braune Augen, sowie schwarze, lockige Haare, die etwa fünf Zentimeter lang sind und nur an den Seiten unter den Ohren etwas kürzer geschnitten sind. Zudem trägt er einen Vollbart und ist laut Polizei arabischen Phänotyps. Eine Brille trug der Unbekannte nicht. Bekleidet war er mit einem braunen Hemd mit dicken Streifen, dessen Ärmel er bis zur Hälfte des Unterarms hochgekrempelt hatte.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer (0331) 5508-0 zu melden oder das Hinweisformular des Bürgerportals auf www.polizei.brandenburg.de zu nutzen.

Von MAZ Online