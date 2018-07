Schlaatz

Diese Bretter, die sie jetzt durch den Staub, den kleinen Hang hinab und in den Schatten des Nuthewäldchens schleppen, bedeuten für Benni, Diego und Clemens die Welt – zumindest in den nächsten zwei Wochen. Die Freunde aus Kita-Tagen gehören am Montag zu den ersten, die auf Potsdams quirligster Baustelle anpacken. Benni, Diego und Clemens planen und arbeiten an der „Stadt der Kinder“ im Schlaatz mit. In den nächsten Tagen ziehen sie ein Hotel in die Höhe – eins, wie sie es sich vorstellen und das heißt, dass die Fassade auf jeden Fall bunt wird. „Weil hier nicht wie ansonsten in Potsdam alles nur grau und weiß sein soll“, sagt Diego (12). Was den Kindern, die beim Ferien-Bau-Spiel-Projekt mitmachen, an Potsdam gefällt, das findet auch in ihrer eigenen Stadt ein Plätzchen – ein Kino mit echtem Popcorn und echten Filmen zum Beispiel. Was nicht so toll ist – „die Autos und der Stau“ – muss draußen bleiben.

Viele der kleinen Baumeister kommen später als Helfer zurück

Zum 13. Mal ersteht hinter dem Bürgerhaus am Schlaatz die Stadt der Kinder – 165 Mädchen und Jungen zwischen sechs und zwölf Jahren sind hier, um an der Stadt ihrer Träume zu sägen, zu hämmern und feilen. Sie kommen aus ganz Potsdam, aus dem Umland und aus Berlin. Viele von ihnen sind zum zweiten, zum dritten oder vierten Mal dabei. Viele von ihnen werden später als Jugendliche zurückkehren und die Stadt – eine Kooperation von mehr als zehn freien Trägern – als ehrenamtliche Helfer unterstützen.

Kevin Heyl stammt aus dem Schlaatz und ist mit der Stadt der Kinder aufgewachsen – heute ist der 21-Jährige als Helfer mit von der Partie. Quelle: Nadine Fabian

Kevin Heyl ist so ein ehemaliges Stadt-der-Kinder-Kind. Heute ist er 21 und immer noch mit maximaler Begeisterung dabei. Dass er für seinen Einsatz extra aus Hessen angereist ist, wo er eine Ausbildung zum Notfallsanitäter absolviert – Ehrensache! „Die Stadt der Kinder ist ein Herzensprojekt“, sagt Kevin. „Ich stamme aus dem Schlaatz und bin mit der Stadt der Kinder groß geworden. Ich habe jedes Jahr die zwei Wochen hier mitgemacht.“

Als Kevin mit 13 zu alt für das Projekt war, durfte er dennoch bleiben. „Er war der jüngste Helfer, den es in der Stadt jemals gegeben hat und die Mega-Ausnahme“, sagt Koordinatorin Andrea Schneider. „In der Regel pausieren die Teilnehmer ein paar Jahre – auf dass dann auch der Rollenwechsel klappt.“

„Auch die wildesten Kreationen brauchen Sicherheit“

Kevin sind in diesem Jahr gleich mehrere Rollen zugedacht: Sanitäter, Bauhelfer und Vermittler, denn beim Hausbau sind nicht nur die Kanten der Hölzer zu glätten, sondern manchmal auch Misstöne. „Die Kinder denken sich tolle Sachen aus – aber auch die wildesten Kreationen brauchen Sicherheit“, sagt Kevin. „Ich sehe und verstehe beide Seiten und kann beratend und versöhnend eingreifen.“

13, vielleicht 14 Häuser wollen die Kinder in den nächsten Tagen bauen. Darunter sind ein Museum, eine Disco und ein Spielzeugladen und – wie in jedem Jahr – eine Polizeiwache, eine Bank und eine Räuberhöhle. Nach ein paar Jahren der Abwesenheit soll auch wieder ein Rathaus im Stadtbild erscheinen.

Benni, Diego und Clemens bauen in der Stadt der Kinder ein Hotel – mit eine bunten Fassade, wie sie betonebn. Quelle: Nadine Fabian

Die angehenden Hoteliers Benni, Diego und Clemens haben schon Erfahrung mit dem Städte­bau. „Wir sind zurückgekommen, weil’s Spaß macht, mit anderen zusammen zu arbeiten – das verbindet“, sagt Benni (11). „Wir können die Stadt der Kinder nur weiterempfehlen.“

Wer also noch mitmachen möchte, kommt einfach vorbei. Um 9 Uhr geht’s los. Zu früh für die Ferien? „Man wird hier zu nichts gezwungen – das ist ja das Schöne“, sagt Diego. „Auch wenn man mal ausschlafen möchte, bekommt man keinen Ärger.“ Die Teilnahme ist kostenfrei, eine warme Mahlzei und Getränke sind inklusive. Mehr Infos unter 01575/4 01 20 77.

