Bornstedt

45 Jahre Städtepartnerschaft mit Opole – das ist uns eine Straße wert! Am Samstagnachmittag fand im Rahmen des 45. Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Potsdam und Opole die feierliche Einweihung der Opolestraße im Potsdamer Stadtteil Bornstedt statt.

Gemeinsam mit dem Opoler Vize-Stadtpräsidenten Przemysław Zych enthüllte Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) das Straßenschild. Begleitet wurde der Vize-Stadtpräsident von Aleksandra Śnigórska, Abteilungsleiterin des Städtischen Sportzentrums Opole. Mit dabei waren außerdem weitere Gäste aus Opole, die sich im dortigen Potsdam-Club für die Städtepartnerschaft engagieren, sowie Mitglieder des Potsdamer Opole-Clubs, der anderen Städtepartnerschaftsvereine und Anwohner der Opolestraße und Umgebung.

Nach dem offiziellen Teil wurde das Jubiläum bei einem Fest auf der etwa 275 Meter langen Straße gefeiert. Die Anwohnerinnen und Anwohner spendierten selbstgemachte Köstlichkeiten, die von einem deutsch-polnischen Catering ergänzt wurden. Die Bäckerei Fahland vervollständigte das Buffet mit einer großen Jubiläumstorte. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von D.-Mercedes Wendler, die mit ihrem Saxophon für Stimmung sorgte.

Vize-Präsident Zych ist zum ersten Mal in Potsdam. Bereits am Freitag erkundete er die Innenstadt bei einem geführten Rundgang. Am heutigen Vormittag besichtigte er gemeinsam mit den anderen Opoler Gästen das Neue Palais und den Park Sanssouci.

Die Veranstaltung gliederte sich in die Jahreskampagne „1000 Jahre und ein Vierteljahrhundert“ der Landeshauptstadt Potsdam ein. Diese widmet sich vor allem den Veränderungen der Stadt in den letzten 25 Jahren seit der 1000-Jahr-Feier 1993. Gleichzeitig werden andere Jubilare der Stadt gewürdigt und somit auch die Besiegelung der Städtepartnerschaft Potsdam-Opole vor 45 Jahren in diesen Rahmen gestellt.

Bereits 2017 wurde im Rahmen des 15. Städtepartnerschaftsjubiläums zwischen Potsdam und Luzern die Luzernstraße, die sich ebenfalls im Bornstedter Feld befindet, feierlich eröffnet. „Das Fest im letzten Jahr hatte eine tolle Resonanz. Es war sehr stimmungsvoll und wurde von den Anwohnern und Gästen gut angenommen“, so Jann Jakobs. „Für mich ist dies eine hervorragende Möglichkeit, Städtepartnerschaften für die Bevölkerung erlebbar zu machen. Daher haben wir uns entschlossen, auch die Opolestraße auf diese Weise einzuweihen und somit das 45-jährige Jubiläum zu würdigen. Mit Opole haben wir unsere älteste Partnerschaft und es ist schön zu sehen, dass die Beziehungen auch nach so vielen Jahren intensiv gelebt werden. Dafür danke ich vor allem den Engagierten in den Freundeskreisen, die die Städtepartnerschaft auf bürgerschaftlicher Ebene begleiten und mit Leben erfüllen“, betont der Oberbürgermeister.

Von MAZonline