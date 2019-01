Babelsberg/City

Gleich zweimal innerhalb kurzer Zeit mussten Potsdamer Polizeibeamte in der Nacht zum Sonnabend Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz aufnehmen. Ein 19-Jähriger wurde in Babelsberg mit zwei Gramm Marihuana aufgegriffen, wenige Minuten später fiel den Einsatzkräften am Hauptbahnhof ein 33-Jähriger mit fünf Gramm Marihuana auf. Die Drogen wurden sichergestellt.

Von MAZonline