Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser in Potsdam

Potsdam. Gleich zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser gab es am Freitagabend in Potsdam. Beim ersten Einbruch, als sie nach Hause kamen, stellten die Bewohner fest, dass unbekannte Täter die Terrassentür aufgehebelt hatten. Die Wohnräume wurden durchsucht und nach ersten Erkenntnissen wurde auch Bargeld entwendet.

Später am Abend hörte eine weitere Anwohnerin in derselben Straße verdächtige Geräusche aus dem Erdgeschoss ihres Einfamilienhauses und rannte zur Nachbarin. Als die benachrichtigte Polizei vor Ort ankam, konnten Schuheindrucksspuren im garten und Hebelspuren an einer Seitentür festgestellt werden. Trotz umfangreicher Schutzmaßnahmen konnte keiner der Verdächtigen festgestellt werden.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline