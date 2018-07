Potsdam

Bei gleich zwei Unfällen auf der Rudolf-Breitscheid-Straße sind am Freitagabend in Potsdam zwei Menschen schwer verletzt worden. Um 17.58 Uhr kollidierte eine Straßenbahn in Höhe des Babelsberger Rathauses mit einem Fußgänger. Nach Angaben der Polizei hatte der 57-Jährige unvermittelt die Gleise überquert. Der Mann erlitt schwere innere Verletzungen sowie schwere Verletzungen am Kopf. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

Nur kurze Zeit später kam es zu einem weiteren Unfall in direkter Nähe. Ein 58 Jahre alter Pkw-Fahrer übersah in Richtung Babelsberg Zentrum fahrend beim Abbiegen in die Karl-Liebknecht-Straße offenbar einen 27-jährigen Radfahrer und erfasste ihn. Der Mann stürzte und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Auch er musste in eine Klinik transportiert werden, schwebt aber ebenfalls nicht in Lebensgefahr.

Von MAZOnline/Sabine Gurol