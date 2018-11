Babelsberg/Südliche City

Zwei Fahrradunfälle ereigneten sich am Donnerstagnachmittag in Potsdam. Dabei gab es zwei Verletzte.

Wilder Mountainbiker kracht gegen Radlerin

Gegen 14.15 Uhr kollidierten zwei Fahrradfahrer auf dem Radweg der Babelsberger Straße. Eine 37-Jährige benutzte ihn regelgerecht in Richtung Lange Brücke, als ihr ein 15-Jähriger Mountainbike-Fahrer entgegen kam. Ein Zusammenstoß war unvermeidbar. Dabei wurde die Frau verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Räder trugen Schäden davon. Die Polizei nahm gegen den jungen Verkehrssünder eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung auf.

Opel erfasst Radfahrerin beim Abbiegen

Knapp zwei Stunden später wurde eine 41 Jahre alte Radfahrerin in der Großbeerenstraße angefahren. Ein Opel-Fahrer bog in eine Einfahrt ab und übersah die Frau im Gegenverkehr. Beim Sturz gegen das Auto wurde sie leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf 550 Euro.

Von MAZonline