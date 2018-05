Potsdam

Am Donnerstagnachmittag stoppte eine Autofahrerin auf der Friedrich-Engels-Straße, um nach links in die Schlaatzstraße einzubiegen. Sie ließ zwei Fahrzeuge aus dem Gegenverkehr passieren und bog ab. Plötzlich bemerkte sie einen Hund. Sie bremste. Wen sie jedoch übersehen hatte, war die 89-Jährige Hundebesitzerin. Die Frau wurde von dem Auto leicht angefahren und kam zu Fall. Dabei verletzte sie sich so stark, dass sie zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Um kurz nach 17 Uhr übersah wieder ein Autofahrer einen anderen Verkehrsteilnehmer. Dieses Mal war der Leidtragende ein Radfahrer. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 39-jähriger Pkw-Fahrer seinen Wagen auf der Daimler Straße in Babelsberg zurückgesetzt und dabei den 49-jährigen Radfahrer übersehen. Dieser versuchte noch dem drohenden Unfall auszuweichen, geriet dabei jedoch in die Straßenbahnschienen und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht, benötigte aber keine medizinische Behandlung.

Diese benötigte aber wiederum der Radfahrer, der am späten Abend um kurz nach 22 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Neuendorfer Straße unterwegs war. An der Kreuzung von Gagarin- und Bahnhofstraße hatte er einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw zu spät gesehen. Ein Zusammenstoß war nicht zu vermeiden. Der 27-Jährige fiel von seinem Rad auf die Motorhaube des Wagens „und schlug mit dem Oberkörper gegen die Frontscheibe“, berichtete die Polizei am Freitagmittag. Der junge Mann musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von MAZonline