Potsdam/Priort

Erneut hat es auf Brandenburgs Straßen einen schweren Unfall gegeben. Auf der Landstraße zwischen Fahrland und Priort kam ein Mann mit seinem Auto am Samstagnachmittag von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Unfallopfer dabei eingeklemmt und konnte sich nicht selbst aus dem Wrack befreien.

Ein aufmerksamer Ersthelfer aber kam zu Hilfe: Er zog den Mann aus dem Unfallfahrzeug – und rettete ihm so möglicherweise das Leben. Denn kurz nach seinem Eingreifen brach in dem Wrack ein Feuer aus. Als die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, stand das Fahrzeug schon in Flammen.

Zur Galerie Ein couragierter Ersthelfer rettet dem Opfer offenbar das Leben.

Das Opfer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer, das auch auf ein angrenzendes Feld übergegriffen hatte. Warum es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Rettungskräfte lobten das Eingreifen des Helfers. „Sein Einsatz hat dem Mann offenbar das Leben gerettet“, sagte Brandamtmann Thomas Pellert von der Berufsfeuerwehr Potsdam.

Von MAZOnline