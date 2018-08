Potsdam

Offiziell wohnt der scheidende Superintendent Joachim Zehner schon gar nicht mehr im Kirchenkreis Potsdam. „Ich bin“, so sagte er gestern, „in der letzten Woche in den Kirchenkreis Falkensee gezogen.“ Weil Kirchenkreisgrenzen nicht identisch sind mit Stadtgrenzen, lebt Zehner mit seiner Frau immer noch in der Landeshauptstadt. Fahrland heißt seine neue Wohnadresse. Dort wird er ab September neue Aufgaben übernehmen, wie etwa die theologische Begleitung des Baus des neuen Krampnitz-Quartiers. Doch am heutigen Sonnabend nimmt der Potsdamer Kirchenkreis erst einmal nach zehn Jahren Abschied. In der Friedenskirche findet um 17 Uhr der Verabschiedungsgottesdienst statt. Unter anderem mit dabei: Generalsuperintendentin Heilgard Asmus und Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD).

Gelernter Buchhändler

Zehner, Jahrgang 1957, ist gelernter Buchhändler. Nach dem Studium promovierte er bei dem bekannten katholischen Vatikan-Kritiker Hans Küng; privat war er lange Ruderer, auch im Nationalkader. Was die zahlenmäßige Entwicklung des Kirchenkreises angeht, kann er auf eine erfolgreiche Dienstzeit zurückblicken. 1500 mehr Mitglieder als noch vor zehn Jahren gibt es.

Ein Herzensanliegen war dem habilitierten Theologen, der an der Humboldt-Universität in Berlin lehrt, die Glaubensvermittlung an Erwachsene. Die Gründung der Kircheneintrittsstelle in St. Nikolai geht auf sein Konto – 72 Menschen haben bisher davon Gebrauch gemacht. Auch die Zahl der Taufen insgesamt ist gestiegen. Zudem bot Zehner Glaubenskurse für Erwachsene an.

Engagiert für Aufbau der Garnisonkirche

Unumstritten war er jedoch nicht. Für Irritationen sorgte, dass er sich für die Garnisonkirche stark machte, während er doch eine 25-Prozent-Stelle als Pfarrer an der sanierungsbedürftigen Friedenskirche innehat. Auch die Öffentlichkeitsarbeit gilt nicht als Stärke der Superintendentur. Geschätzt wurde der scheidende Superintendent wegen seiner Ehrlichkeit und der Entschlossenheit, mit der er kirchenjuristische Ermittlungen im Fall der Missbrauchsvorwürfe gegen einen Potsdamer Ex-Pfarrer einleitete.

Zehners Nachfolgerin wird die bisherige Halberstädter Superintendentin Angelika Zädow.

Von Ildiko Röd