Potsdam

Die Stadt zeigt klare Kante, damit die Entschärfung der Fliegerbombe auf dem Ex-Tramdepot-Areal an der Heinrich-Mann-Allee am Freitagmorgen möglichst schnell und reibungslos über die Bühne gehen kann. Wer die Evakuierung in dem 800 Meter großen Sperrkreis aufhält, dem drohen saftige Konsequenzen. „Die Landeshauptstadt hat sich entschieden, jede Störung bei der Evakuierung und Entschärfung zur Anzeige zu bringen beziehungsweise selbst Bußgeldverfahren einzuleiten“, erklärt Stadtsprecherin Christine Homann.

Hintergrund: „Leider ist es in der Vergangenheit immer wieder zu Störungen und Verzögerungen durch Passanten gekommen.“ Etwa 3000 Menschen leben im Sperrbezirk. Sie müssen ihre Wohnungen bis 7.30 Uhr selbstständig verlassen haben. Rechtlich gesehen stellt eine Störung der Bombenentschärfung einen Verstoß gegen die Kampfmittelverordnung des Landes Brandenburg dar. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einem Bußgeld bis zu 5000 Euro geahndet werden.

Von den Sperrungen betroffen sind die Teltower und die Templiner Vorstadt zwischen Friedrich-List-Straße, Nuthestraße, Horstweg und Albert-Einstein-Straße. Die Heinrich-Mann-Allee ist zwischen Brauhausberg und Horstweg gesperrt, die Friedrich-Engels-Straße zwischen Leipziger Dreieck und Nuthestraße. Der Hauptbahnhof, die Humboldtbrücke, die Lange Brücke und die Nuthestraße sind frei, ebenso die Albert-Einstein-Straße und die Zufahrt zum Wissenschaftspark. Sowohl die Friedrich-List-Straße als auch der Horstweg sind befahrbar.

Links unten die Baustelle der Pro Potsdam auf dem alten Tramdepot. Dort wurde am 1. August 2018 ein Blindgänger gefunden. Quelle: Nadine Fabian

Die Bombenentschärfung hat auch Auswirkungen auf den Potsdamer Verkehr. Betroffen sind die Straßenbahnlinien 91, 92, 93, 96 und 98 vom Hauptbahnhof in Richtung Süden sowie die Buslinien 690, X1, 601, 611, 619 und 750. Ab 7.30 Uhr fahren diese Linien vom Hauptbahnhof ohne Halt durch bis zum nächsten Haltepunkt außerhalb des Sperrkreises. Sobald der Sperrkreis abgesichert ist und Sprengmeister Klaus Schulze mit der Entschärfung beginnt, wird der Verkehr auf diesen Linien ganz unterbrochen. Die Vollsperrungen gelten bis zur offiziellen Entwarnung.

Sowohl der Hauptbahnhof als auch der Bahnhof Babelsberg liegen außerhalb des Sperrkreises und sind frei zugänglich. Aber: Ein Teil der Gleisanlagen befindet sich im Sperrkreis, so dass während der Entschärfung zwischen dem S-Bahnhof Babelsberg und Hauptbahnhof keine S-Bahnen oder Regionalbahnen fahren.

In der Vergangenheit war das Jugendkulturzentrum „Freiland“ an der Friedrich-Engels-Straße oft der gastfreundliche Hafen für Menschen, die wegen einer Bombenentschärfung ihre Wohnung verlassen mussten. Heute ist das „Freiland“ wegen der Entschärfung selbst betroffen – statt Freiland heißt es Leerstand. Im Kreativort an der Friedrich-Engels-Straße brach wegen der Nachricht im Vorfeld keine Hektik aus. „Wir sind da total entspannt“, sagte Claudia Fortunato von Cultus UG. Veranstaltungen hätte es heute ohnehin keine gegeben und arbeiten kann man auch von zu Hause aus. „Home office“ – also Heimarbeit – ist zum Beispiel auch in der Staatskanzlei an der Heinrich-Mann-Allee und in etlichen benachbarten Ministerien angesagt.

Von Ildiko Röd