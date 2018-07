Innenstadt

Während viele Potsdamer schon auf dem Teutonengrill auf Mallorca unter südlicher Sonne brutzeln, haben Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) und Linken-Fraktionschef Hans-Jürgen Scharfenberg gestern den realen Grill angeworfen. Mittlerweile ist das alljährliche Mittagsmahl an der Suppenküche der Volkssolidarität schon eine gute alte Tradition. 70 Steaks und 70 Bratwürste – bezahlt aus eigener Tasche – wurden von den beiden Grillmeistern auf dem Rost gewendet. Unter den Gästen befand sich am Montag auch der selbsterklärte Oberbürgermeister-Kandidat Lupo Rohne, der mit Gitarre und zuversichtlichen Zukunftsprognosen – „Ich komme sicher in die Stichwahl.“ – eine Stippvisite einlegte.

Das Ziel der gemeinsamen Aktion von Rathaus-Chef und Oppositionsführer war ein sehr ernstes: Es ging darum, den Blick darauf zu lenken, dass es bedürftige Menschen in Potsdam gibt, für die eine warme Mahlzeit nicht selbstverständlich ist.

Auch Volkssolidarität-Geschäftsführer Dirk Brigmann hat die Beobachtung gemacht, dass die Dinge nicht besser werden. „Man hat das Gefühl, dass es mehr Bedürftige gibt.“ Nicht nur Obdachlose kommen, um sich endlich einmal satt essen zu können oder in der kalten Jahreszeit einen warmen Platz zu finden. Die Probleme sind auch in Gesellschaftsschichten angekommen, denen früher ein halbwegs sorgenfreier Lebensabend sicher schien: Rentner. „Mittlerweile kommen auch Leute zu uns, deren Rente einfach zu gering ist“, schildert Brigmann die Armutsfalle im Alter.

Finanzen sind auch ein Thema, das die Träger der Suppenküche umtreibt. Zwar trägt die Stadt den Löwenanteil der Kosten für die Einrichtung. Doch das reicht noch nicht, um längerfristig das stabile sechsköpfige Team zu bezahlen, das für einen reibungslosen Betrieb eigentlich notwendig wäre.

Die Grill-Tradition soll fortgeführt werden. Quelle: Christel Köster

Was das Team leistet, ist beachtlich: An 364 Tagen im Jahr ist die Suppenküche geöffnet. Nur an Neujahr gönnt man sich eine kurze Atempause. Etwa 50 Menschen kommen täglich in den Flachbau, der seit 2015 auf dem Campus der Stadtverwaltung ansässig ist. Neben einer Kleiderkammer gibt es eine Dusche und eine Waschmaschine, die Obdachlose benutzen können.

Willkommen sind auch Spenden, die täglich von 8 bis 15 Uhr angenommen werden. Fix auf der Wunschliste: Kleidung, insbesondere Herrenkleidung und –schuhe, Schlafsäcke, Isomatten, Töpfe, Geschirr, Handtücher, Seifen und Zahnbürsten. In den Sommermonaten freue man sich auch über gespendetes Obst aus heimischen Gärten, um daraus Speisen zuzubereiten, hieß es.

Wie lange schon das Feuer der gemeinsamen Grill-Leidenschaft zwischen Jakobs und Scharfenberg lodert, ist mittlerweile im Dunkel der Geschichte verloren gegangen. „Mehr als zehn Jahre“, mutmaßte der Linken-Politiker. Immerhin ist die Erinnerung an die „Geburtsstunde“ des Suppenküchen-Events noch frisch. Entstanden sei die Idee bei einer Weihnachtsfeier, erzählte Scharfenberg. Seit damals schwitzen er und Jakobs immer Seite an Seite im Sommer. Frei nach dem Motto: „Zwei Herren vom Grill.“

Dass sich die Besetzung des Erfolgsduos nach Jakobs’ Abschied vom Rathaus-Chefsessel ändern könnte, hält Scharfenberg für eher ausgeschlossen. „Warum sollte es das letzte Mal für uns beide gewesen sein?“, sagte er: „Traditionen haben auch immer etwas mit Personen zu tun.“ Die Stammgäste hätten wahrscheinlich nichts dagegen, im nächsten Jahr auch wieder die beiden vertrauten Gesichter am Grill zu sehen. „Mit den beiden da vorne kann nichts schiefgehen“, gab ein Gast – Berufsangabe: Überlebenskünstler – sein fachmännisches Urteil über die beiden Brutzel-Bosse ab. Klingt ganz so, als würden die anlassgegebenen Outfits – Scharfenbergs Lederschurz; Jakobs’ rote Schürze mit „Jann“-Schriftzug über der Brust – noch nicht in der Mottenkiste landen.

Von Ildiko Röd