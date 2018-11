Potsdam

An diesem Samstag wird es voll in der Potsdamer Innenstadt. Verkehrsteilnehmer müssen mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Das Wichtigste zum großen Demotag in Kürze:

+++ Um 10 Uhr startet auf dem Alten Markt eine Protestkundgebung gegen die Ausbreitung der Wölfe +++

+++ Die DKP lädt um 11 Uhr am Karl-Liebknecht-Forum zur Gedenkveranstaltung zum 100. Jahrestag der Novemberrevolution +++

+++ Ab 14 Uhr demonstriert das Bündnis #noPolGBbg

gegen die Novellierung des Brandenburgischen Polizeigesetzes und zieht dafür durch die westliche Innenstadt ++

Innenstadt Potsdam, 10.11.2018 Quelle: Detlev Scheerbarth

Jagdhornromantik trifft auf Schäferleid.

"Stoppt den Irrsinn", das sagen viele der Demonstranten - und ein Plüschschaf, das auf der Bühne aus dem beschwerlichen Weideleben plaudert.

Julia Pötter (34) und Hendrik Vormann (46) aus der Nähe von Bernau (Barnim) sind Jäger - und dem Wolf auf der einen oder anderen Pirsch schon begegnet. "Wir sind nach Potsdam gekommen, um dafür einzutreten, dass der Wolf intelligent so reguliert wird, dass er in unserer dicht besiedelten Kulturlandschaft konfliktfrei mit der Weidetierhaltung existieren kann."

Denis Gilvert ist über fünf Stunden bis Potsdam gefahren, um an der Wolfsdemo teilzunehmen. Der Jäger und Schafhalter aus dem Emsland hat große Sorgen um seine Tiere: "Die Wölfe haben keine Angst und in einem Nachbardorf acht Schafe allein in den letzten zwei Wochen gerissen. Wo soll das enden?", sagt der gebürtige Kasache.

Seit 45 Jahren ist Wilfried Vogel Schäfer. 1000 Muttertiere hält er bei Seelow (Märkisch-Oder Land). Auch an seinen Herden hat sich der Wolf schon bedient. Er sei aber im Vergleich zu vielen Kollegen bisher glimpflich davon gekommen, sagt der 66-Jährige. Er hat sich auf den Weg nach Potsdam gemacht, weil er endlich gehört werden will "und dass der Wahnsinn aufhört. Wir wollen nicht die totale Ausrottung des Wolfs, wir wollen, dass der Bestand auf eine vernünftige Zahl zurückgedrängt wird, so dass alle damit leben können."





Ein Zug weiterer Demonstranten trifft ein.

Auf unserer Karte sehen Sie alle Treffpunkte der Demonstranten im Überblick. Achtung: Autofahrer sollten die Hauptverkehrsstraßen der Innenstadt sowie die Lange Brücke meiden.



Noch rollt der Verkehr entspannt über die Breite Straße - aber Achtung: Ab Mittag wird es hier zu Stau und Sperrungen kommen. Die Polizei bittet, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Am Alten Markt laufen bereits die Vorbereitungen für die Wolfsdemo des Bauernbunds Brandenburg auf Hochtouren. Der Soundcheck ist erledigt. Etwa 50 Menschen sind schon vor Ort.

Vor den Reden, die um 11 Uhr beginnen, treten u.a. die Jäglitzer Jagdhornbläser, der Naturfotograf Jens-Werner Dettmann sowie Rosa Rotkäppchen auf. Redner sind Bauernbund-Präsident Marco Hintze, Gregor Beyer vom Forum Natur Brandenburg, Mario Borchert vom Netzwerk Wolfsfreie Gemeinden, der Forstwirt Christoph Rechberg und der Biobauer Reinhard Jung.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser! Wir berichten heute live vom großen Demotag in der Potsdamer Innenstadt. Los geht es um 10 Uhr auf dem Alten Markt gegenüber vom Landtag, wo der Bauernbund Brandenburg gegen die Ausbreitung der Wölfe demonstriert. Überall, wo Menschen und Weidetiere sind, müssen Wölfe konsequent gejagt werden, verlangt der Verband. Auch die anderen Landnutzerverbände in Brandenburg unterstützen inzwischen die Veranstaltung.

Weitere Informationen zu dem Einsatz und den Verkehrsfreigaben finden Sie im Twitter-Einsatzkanal der Polizei Brandenburg.

Von Fabian Lamster und Rainer Schüler