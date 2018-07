Innenstadt

Warme Semmeln gab es am Sonntag zwar nicht im MAZ-Zelt bei der Stadtgeburtstagsparty am Alten Markt. Aber das, was dort präsentiert wurde, ging mindestens genauso gut weg wie die sprichwörtlichen Backwaren. MAZ-Karikaturist Jörg Hafemeister signierte den ganzen Nachmittag das großformatige Potsdam-Wimmelbild, das die MAZ anlässlich des 1025. Stadtgeburtstags in einer limitierten Druckauflage von 1025 Stück herausgebracht hat. Klar, dass die Fans sich so ein Exemplar sichern wollten. Schmeichelhaft für den Künstler: Sein witziges Wimmelbild soll vielleicht sogar als Unterrichtsmaterial verwendet werden. „Eine Lehrerin hat das Poster für ihren Geschichtsraum gekauft“, erzählte Hafemeister.

Viele Leser hatten sich an dem Aufruf der MAZ beteiligt, die Promis aus der Menge zu fischen. Die Auflösung gab gestern Jörg Hafemeister: Neben den gesetzten Promis wie Star-Designer Wolfgang Joop und TV-Moderator Günther Jauch finden sich auch aktuelle und ehemalige Köpfe der Polit-Szene. Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) zischt mit seinem Linken-Lieblingskontrahenten Hans-Jürgen Scharfenberg ein Bierchen. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) winkt aus dem Landtag, auch sein Vorgänger Matthias Platzeck (SPD) tummelt sich im Gewühl.

Außerdem mit von der bunten Partie sind die Blumenfee vom Luisenplatz, Querkopf Lupo Rohne, Mäzen Hasso Plattner mit seiner geliebten Gitarre. Am Potsdam-Museum kann man Fördervereinschef Markus Wicke mit Kollegin Susanne Fienhold-Sheen entdecken Am Ex-FH-Bau sind die Vorkämpfer des Erhalts – André Tomczak, Frauke Röth, Steffen Pfrogner, Lutz Boede – verewigt. Der rote Adler schwebt über Stadtpolitikern wie Mike Schubert (SPD), Götz Friederich (CDU), Saskia Hüneke (Grüne), aber auch über „Dorfsheriff“ Krause. Auf der Havel schippert Dampfer Gustav. Und wer genau hinschaut, findet natürlich den unverzichtbaren Alten Fritz.

Von Ildiko Röd