Potsdam

Die Stadtverwaltung sieht den dauerhaften Erhalt des Ex-Terrassenrestaurants Minsk weiterhin sehr kritisch – nicht nur aus finanzieller Sicht, weil der Stadt dann voraussichtlich mehrere Millionen Euro durch die Lappen gehen würden, sondern auch aus städtebaulicher Sicht. Fazit einer Mitteilungsvorlage der Verwaltung, in der diverse Fragen der Stadtverordneten zum Minsk beantwortet wurden: Der Erhalt des maroden Ex-Terrassenrestaurants Minsk als Solitär, der keine Nachbargebäude auf dem Grundstück hat, würde im Gegenzug den restlichen Brauhausberg quasi verschandeln. Immerhin müssten die Baumassen, die laut städtebaulichem Wettbewerb eigentlich für das Minsk-Grundstück vorgesehen sind, auf die zwei benachbarten Grundstücke umgeschichtet werden – immerhin 5600 Quadratmeter, die es zu kompensieren gilt. Im Klartext: Die Häuser müssten um zwei Geschosse aufgestockt werden – zulasten der historischen Sichten auf die Stadt und von der Stadt hinauf auf den Berg. Aus den bislang dreigeschossigen Häusern würden Fünfgeschosser; aus den Vier- würden Sechsgeschosser.

Verbauter Blick auf die Stadt

Stadtplanungschef Andreas Goetzmann machte am Dienstagmittag bei der Vorstellung der Mitteilungsvorlage deutlich, was die Aufstockung konkret für die Sichtbeziehungen bedeuten würden. Nach aktuellem Planungsstand wären vom historischen Kaiser-Wilhelm-Blick die Stadtsilhouette samt Haveluferbebauung mit Barberini, die Nikolaikirche „in voller Ausdehnung“ und der Turm der Heilig-Geist-Residenz zu sehen. Würden die Bauten um zwei Stockwerke in die Höhe wachsen, könnte man die Stadtsilhouette gar nicht mehr wahrnehmen. „Die denkmalpflegerische Forderung mit Blick auf die Sichtbezüge in der gestalteten Potsdamer Kulturlandschaft wäre nicht mehr erfüllbar“, erklärte Goetzmann. Im Ergebnis könne die Verwaltung deshalb die Verlagerung von Baumassen zur Kompensation des Minsk-Erhalts „nicht befürworten“. Und was heißt das in der Konsequenz? Zum einen müsste man den Bebauungsplan ändern; zum anderen einen neuen städtebaulichen Wettbewerb starten, ehe die Stadtwerke die Grundstücke erneut zum Verkauf anbieten könnten. Von der Zeitschiene her würde das eine Verzögerung von „3,5 bis vier Jahren“ bedeuten, so Goetzmanns Schätzung.

Ruine der Gaststätte Minsk. Quelle: MAZ

Eine weitere Frage der Stadtverordneten in dem Katalog hatte darauf abgezielt, ob die Bestbieter des laufenden Verkaufsverfahrens möglicherweise bereit wären, das Minsk zu erhalten. Dies musste Harald Kümmel, Leiter des Oberbürgermeisterbüros, am Dienstag verneinen. „Die Bestbieter haben das abgelehnt, weil ihre Konzepte dann nicht realisierbar wären.“ Wie berichtet, beläuft sich das Höchstgebot für die drei Nachbargrundstücke am Brauhausberg auf mehr als 27 Millionen Euro. Von dem Erlös wollen die Stadtwerke unter anderem den Bau des Schwimmbades am Fuße des Berges refinanzieren. Würde der Verkauf nun platzen, würde das die Kreditlaufzeiten verlängern.

Die Stadtverordneten hatten auch nach der Möglichkeit einer öffentlichen Nutzung des ehemaligen Restaurants als Kunsthalle/Galerie oder mit einer Gastronomie gefragt. Hier fiel die Antwort der Verwaltung eindeutig-uneindeutig aus – ein klares „Jein“. Eine Galerie oder eine „wohngebietstypische, der Versorgung des Gebiets“ dienende Gastronomie seien zulässig. Eine Kunsthalle, die größere Besuchermengen anlockt, hingegen aus Rücksicht auf das umliegende Wohngebiet sei unzulässig. Dafür wäre eine Änderung des Bebauungsplans notwendig allerdings unter Abwägung der Interessen der Anwohner. Wenig Hoffnung macht die Verwaltung auch bei der Variante einer Betriebskita für die Landesregierung beziehungsweise den Landtag. Antwort der Stadt: Kein Bedarf. „Eine zusätzliche Kindertagesstätte im Sozialraum VI – das Gebiet am Hauptbahnhof, Brauhausberg, Templiner und Teltower Vorstadt – ist nach derzeitigem Planungsstand des Jugendamtes nicht erforderlich.“ Die Stadt selbst habe keine Möglichkeit, eine Betriebskita zu bauen – Landtag und Landesregierung müssten das Minsk-Grundstück daher selbst erwerben und für eine Betriebskita aus- und umbauen. Gespräche dazu mit dem Land habe es noch nicht gegeben, so Kümmel, der die Chancen für die Umsetzung dieser Variante allerdings offenbar für eher gering hält, wie gestern deutlich wurde.

Die letzte Stadtverordnetenfrage auf der Liste dreht sich um den Vorschlag, den künftigen Investor zu verpflichten, auf den Grundstücken 20 Prozent Sozialwohnungen zu errichten. Wie hoch wären die finanziellen Einbußen, wenn der Investor deshalb eine Kaufpreisminderung will? Die Antwort lautet: 2,7 Millionen Euro, falls das Höchstgebot den Zuschlag bekommt. Heißt: Den Stadtwerken blieben dann noch 24,3 Millionen. Bereits vor einigen Wochen haben die Stadtwerke bei den Bestbietern nachgefragt, ob die Bereitschaft zum Bau der Sozialwohnungen bestehen würde – mehrere Bieter hätten ihr grundsätzliches Einverständnis signalisiert, hieß es gestern.

Am 5. September werden die Stadtverordneten über das weitere Schicksal des Minsk abstimmen. „Wir drängen auf eine Entscheidung“, sagte Kümmel mit Blick auf die Investoren, die bereits seit mehreren Monaten eine endgültige Antwort der Stadtwerke warten.

Von Ildiko Röd