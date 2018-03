Ein 24-Jähriger gab am Sonntagmorgen an, in den Oberschenkel geschossen worden zu sein. Der Mann hatte zuvor mit seinem Schwager stundenlang am Computer gespielt und getrunken. Ein Test ergab bei ihm 2,29 Promille. Im Krankenhaus wurde bei ihm tatsächliche eine Wunde behandelt, es ist aber unklar, ob die tatsächlich von einem Luftgewehr herrührt.