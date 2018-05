Heiligengrabe

Die Tour beginnt: Die erste Etappe der Tour de Prignitz startet in Heiligengrabe. Eine erste Pause gibt es um 11 Uhr in Jabel, einen Kulturstopp um 13.20 Uhr in Königsberg. Zieleinfahrt ist um 15.30 Uhr auf dem Markt in Wusterhausen.

Alle Infos gibt es hier im Liveticker

Von MAZonline