Pritzwalk

Ein 81-jähriger Radfahrer ist am Donnerstag auf der B 103 bei Pritzwalk von einem Lkw angefahren und dabei schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 13 Uhr auf dem Radweg rechts neben der B 103 stadtauswärts in Richtung Buchholz unterwegs.

An der Einmündung der Fritz-Reuter-Straße hatte er die Vorfahrt zu beachten. Er hielt an und ließ zunächst einige Pkw durchfahren. Als ein Lkw in die gleiche Richtung abbog, schob der 81-Jährige sein Rad aus noch unklarer Ursache hinter dem Vorderrad des Lkw auf die Fahrbahn. Dabei wurde das Rad überrollt. Der ältere Herr stürzte und war zeitweise nicht mehr ansprechbar. Er wurde schwer verletzt ins Klinikum gebracht.

Von MAZ-online