Tacken

Wiederholt haben sich in den vergangenen Wochen Diebe auf einem Friedhof in der Gemeinde Groß Pankow zu schaffen gemacht und etwas gestohlen. Diesmal betrifft es den Friedhof in Tacken.

Auf dem Areal befindet sich ein Denkmal aus dem 1. Weltkrieg – bestehend aus zwei aufeinandergesetzten Findlingen mit einer Metall-Namenstafel drauf, gekrönt von einem Adler. Dieser Adler wurde nun entwendet.

Erst Mitte Februar ein Metalltor gestohlen

Die Gemeinde Groß Pankow möchte sich mit dem Diebstahl aber nicht so ohne weiteres abfinden und bittet um Hilfe bei der Suche nach den Dieben. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle oder auch die Friedhofsverwaltung (telefonisch: unter 033983/7 89 32) entgegen.

Erst Mitte Februar haben die Groß Pankower einen Diebstahl auf dem Friedhof in Gulow an der L 10 zwischen Reetz und Perleberg angezeigt. Zwischen dem 8. und 11. Februar hatten dort Unbekannte das große Tor am Eingang gestohlen. Auch hier hatte die Gemeinde Groß Pankow um Hinweise zu möglichen Dieben gebeten.

Von MAZ-online