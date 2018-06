Prignitz

Die Tour de Prignitz 2018 ist Geschichte. An vier Tagen waren wieder Tausende Radler im gesamten Landkreis unterwegs. Der Startschuss fiel am Donnerstag in Heiligengrabe, am Sonntag wurden die Radler mit einem großen Abschlussfest in Meyenburg geehrt. Außerdem als Etappenorte dabei: Wusterhausen, Wittenberge und Bad Wilsnack.

Wie viel Freude die Tour bereitet und wie schön die Prignitz, zeigen die Fotos der MAZ-Reporter.

Die Tour de Prignitz 2018 in Bildern

Zur Galerie Es war heiß auf der Strecken von Heiligengrabe nach Wusterhausen. Die 728 Radler bekamen aber auch ihre Abkühlung und viele warmherzige Empfänge unterwegs. Hier ein paar Eindrücke von der Fahrt.

Von MAZonline