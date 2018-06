Besuch aus Österreich am Königsgrab

Prignitz Seddin - Besuch aus Österreich am Königsgrab Innsbrucker Studenten kamen auf ihrer archäologischen Deutschlandtour am Donnerstag nach Seddin. Grabungsleiter Jens May informierte über den aktuellen Forschungsstand – es geht wieder los.

Grabungsleiter Jens May erklärt in einem Vortrag den aktuellen Stand zu der Erforschung des Königsgrabes in Seddin. Quelle: Marcus J. Pfeiffer