Bad Wilsnack

Am Samstag gab es für einige hundert Prignitzer nur eines: eine Wallfahrt zum Wilsnacker Pilgerfest - entweder zu Fuß aus Richtung Plattenburg oder per motorisiertem Untersatz.

Hier wurden die vielen großen und kleinen Pilger im Goethepark von einem großen Kunsthandwerkermarkt empfangen, auf dem es sogar Neues gab: Gekommen war nämlich eine Spinngruppe aus Havelberg, die mit vier verschiedenen stets sich drehenden Spinnrädern, „die wir so richtig auf Vordermann gebracht haben“, auf dieses traditionelle bäuerliche Handwerk aufmerksam machte.

Vergessenes städtisches Handwerk

Und auf ein fast vergessenes städtisches Handwerk machte der Bad Wilsnacker Helmut Kruse aufmerksam, der sorgfältig an einem Tischbein aus Esche arbeitete. „Irgendwann bin ich damit auch einmal fertig. Dann werden meine Nachkommen den Tisch bekommen. Gelernt habe ich das Handwerk von einem alten Holzbildhauer, der das noch beherrschte, in den 1970er Jahren. So etwas gibt es heute nicht mehr!“

„Das ist uns ganz wichtig, dass wir auf diesem Markt altes Handwerk – und vor allem aus der Region - präsentieren“, erzählte Heike Rosenau-Reishaus, Schatzmeisterin des Fördervereines, die selbst einen Stand mit handgefertigter und außergewöhnlich schöner Keramik aus Grube betreute. „Und ich freue mich so, dass wir heute so etwas auch zeigen können – dazu gehört auch das Brot von einem Kyritzer Bio-Bäcker!“

Was es aber hier auf dem 15. Pilgerfest wiederum gab, war erst einmal die Dresdner Gruppe „Wirbeley“, die mit „barrierefreier Volksmusik“ aus unverkennbar mittelalterlichen Zeiten auf das Geschehen im Park einstimmte.

Kuchenverkauf für Kirchensanierung

Dazu konnten die Gäste aus kulinarischen Angeboten, die von herzhaften Gerichten bis hin zu einem großen Kuchenstand mit den verschiedensten süßen Köstlichkeiten reichten, wählen. „Die Einnahmen verwenden wir dafür, um unseren jährlichen Eigenanteil zur Sanierung der Kirche leisten zu können“, war von Vereinsmitglied Martina Richter zu erfahren.

Und dann gab es auch eine besondere Führung durch die Kirche - durchgeführt von dem ältesten Mitglied des Fördervereines: dem 90jährigen Friedrich-Christoph von Saldern, „der schließlich nicht nur Gründungsmitglied ist, sondern natürlich auch eine besondere Beziehung zu unserer Kirche hat“, so Vereinschef Jochen Purps.

Letzterer gab dann wenig später auch bekannt, wer denn nun den diesjährigen Hauptgewinn der Tombola, deren Einnahmen ebenfalls der Kirchensanierung zugute kommen, gewonnen hat: Hiltrud Seeling. „Das ist eine Bank aus den alten Hölzern, die bei der Renovierung angefallen sind. Da kann man jetzt auf etwas sitzen, worunter die Leute seit 400 Jahren gesungen und gebetet haben!“

Die Bad Wilsnackerin war natürlich sehr überrascht über diesen einmaligen Gewinn, „aber ich weiß schon, wo ich das gute Stück hinstellen werde - in den Garten!“

Pilgerstück zum Kirchenbau

Von allen Besuchern sehnlichst erwartet, wurde dann am späten Nachmittag endlich das „Pilgerstück“ aufgeführt. Hier ging es natürlich ebenfalls - und eigentlich in erster Linie - um das große Thema „Kirchenbau“ und um die Frage, wie die dafür notwendigen Gelder herangeschafft werden könnten.

Denn schließlich waren die beiden berühmten Baumeister Simon (Anna Trapp) und Dietz (Annett Ernst) engagiert worden, die immerhin bestens informiert waren: „Denkt doch mal daran, was der Bischof Wöplitz schon an Geld für den Havelberger Dom verbaut hat ... ich bin so wütend, denn der bildhaft schöne Lettner dort konnte auch nur durch die Einnahmen von der Sündenwaage entstehen. Er gehört eigentlich uns!“

Der mit seiner Gattin angereiste Kurfürst (Christian Reishaus) betonte immerhin die große Bedeutung des Dörfleins: „Wir haben es geschafft, dass das so stiefmütterlich behandelte Wilsnack zu einem bedeutungsvollen Ort wurde. Na ja, wem haben wir es eigentlich zu verdanken: unserem Wunderblut!“ Woraufhin alle einmütig skandierten: „Ein Wunder ist geschehen!“

Das spülte aber noch kein Geld in die Kassen. Aber da gab es ja die jüngst gefangen genommenen Wegelagerer Kuno und Henning von Quitzow (Jürgen Niegel, Volker Geithe), die zwar nicht, wie vorgesehen, am Galgen baumelten, so wie es der Narr (Wolfgang Krolopper) dem Volk schon einmal vormachte, aber denen immerhin ihr zusammengeraubter Schatz abgenommen wurde.

Stolze Wirtin will größere Herberge

Was die stolze Herbergswirtin Sofia (Annatte Schulze-Mack) zu der Idee veranlasste: „Ich will noch eine größere Herberge bauen lassen, aber von den Dombaumeistern“, und zu diesen gewandt: „Ich plane doch lieber gleich zwei neue Herbergen, und zwar eine am Havelberger Tor und eine am Perleberger Tor“, wozu das Volk nur „die wird größenwahnsinnig“ murmeln konnte.

Aber den Baumeistern war es recht: „Wir machen das gern, wenn ihr uns auch persönlich entgegenkommt, uns mit allem gut versorgt ... Dann lässt sich auch darüber reden, ob wir von den besonders angefertigten Ziegeln für das Kirchendach auch für euch einige abzweigen können!“

Da gab es dann natürlich genug für die beiden hübschen grell gewandeten und ebenso grell geschminkten Liebesdienerinnen (Yvonne, Silke) zu tun, die im Laufe des Geschehens nicht einmal vor einem Mann der Kirche (Alexander Mann) Respekt zeigten.

Blitzhochzeit des reichen Kaufmanns

Und dann gab es noch den unglaublich reichen Kaufmann aus Lübeck (Jochen Purps), der ein Auge auf eine nicht Geringere als die Kurfürstin (Ramona Wickel) geworfen hatte und sein Ziel wohl künftig mit Umwegen erreichen wird: Dem kürzlich zu dem Herrn Edler Johann von der Heide geadelten Krämer wurde eine ihrer beiden Töchter (Melanie Hoff, Bärbel Czapik) vermählt, wobei Bischof Wöplitz auch seinen „Schnitt“ machte: Nach der im Handumdrehen geschlossenen Ehe konnte der Geistliche glücklich in eine Kiste mit „Gold, Gold, Gold!“ greifen.

Da blieb dem Kurfürsten (Christian Reishaus) nur noch eines - das Volk einzuladen: „Und nun sind alle vom Kaufmann und von mir eingeladen, dieses Fest mit uns fröhlich zu feiern! Musik!“ Die es dann vom Berliner Tontechniker und Künstler Lexa Thomas dann auch - und für wirklich alle - gab.

Von Kerstin Beck