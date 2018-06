Lange gab es in Lenzen ein Stadtbibliothek, die schloss aber vor Jahren. Aus einem Zufall entstand im Ortsteil Eldenburg irgendwann eine „stille“ Bücherstube, die gut besucht wird. Gut 7000 Bücher sind im Bestand, wöchentlich kommen neue dazu. Die Ausleihe kostet nichts. Wer will, nimmt sich mit, was er will.