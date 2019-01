Pirow

Das war ein Albtraum für ein Ehepaar in Pirow, als es am Sonnabend gegen 11.25 Uhr in seinem Haus auf zwei fremde Männer stieß. Einer durchwühlte gerade das Schlafzimmer, der zweite befand sich im Keller.

Der Ehemann versuchte die beiden Einbrecher beim Verlassen des Hauses aufzuhalten. Dabei wurde er offenbar mit einer Flüssigkeit besprüht, die Reizungen im Gesicht hervorriefen. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Einbrecherauto in Wittstock entdeckt

Die fremden Männer flüchteten aus dem Haus und fuhren mit einem vorgefahrenen Pkw VW mit schwedischem Kennzeichen davon. Sie haben nach ersten Erkenntnissen Geld gestohlen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den Wagen zunächst auch in der näheren Umgebung nicht mehr feststellen.

Am Sonntag dann stießen Polizisten auf Streife in Wittstock in der Gröperstraße auf den VW. Der Wagen stand auf einer Parkfläche. Er wurde sichergestellt und kriminaltechnisch untersucht. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

Von MAZ-online