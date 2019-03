Wolfshagen

Ein 53-jähriger Linienbusfahrer ist am Montag um 5.50 Uhr mit seinem Fahrzeug in Wolfshagen in einer Rechtskurve geradeaus gefahren und stieß dabei mit einem entgegenkommenden VW zusammen.

Während der Verkehrsunfallaufnahme bemerkten die Polizisten Ausfallerscheinungen beim Busfahrer, die auf den Konsum von Drogen hindeuteten. Ein Test verlief positiv auf Kokain. Der Bus blieb fahrbereit und wurde vom Unternehmer weggebracht.

Der VW-Fahrer kümmerte sich selbst um die Bergung seines nicht mehr fahrbereiten Wagens. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Von MAZ-Online