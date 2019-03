Gumtow

Eine 75-jährige Frau ist am Mittwoch gegen 14.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Gumtow verletzt worden. Die Frau saß als Beifahrerin in einen Citroen, der auf der Bundesstraße 5 unterwegs war. Das Auto kollidierte mit dem Mazda einer 29-Jährigen, die mit ihrem Wagen aus der Karl-Liebknecht-Straße kam und die B 5 überqueren wollte, teilte die ­ Polizei mit.

Die 75-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 71-jährige Fahrer des Citroen blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Von MAZonline